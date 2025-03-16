Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından yatırımcılar, mevduat faizlerindeki son gelişmeleri merak etmeye başladı. Faiz indirimleri, mevduat faizlerine nasıl yansıdı? Bankaların mevduat faiz oranları ne oldu? 185 bin liranın 32 günlük getirisi ne oldu? İşte tüm detaylar...
ON PLUS
Faiz Oranı: Yüzde 48,4
Net Kazanç: 6.686 lira
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 6.479 lira
ING BANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 6.341 lira
CEPTE TEB
Faiz Oranı: Yüzde 44,5
Net Kazanç: 6.134 lira
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 5.997 lira
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 5.859 lira
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 5.859 lira
EN PARA
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 5.376 lira