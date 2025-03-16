Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından yatırımcılar, mevduat faizlerindeki son gelişmeleri merak etmeye başladı. Faiz indirimleri, mevduat faizlerine nasıl yansıdı? Bankaların mevduat faiz oranları ne oldu? 185 bin liranın 32 günlük getirisi ne oldu? İşte tüm detaylar...

ON PLUS

Faiz Oranı: Yüzde 48,4

Net Kazanç: 6.686 lira

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 6.479 lira

ING BANK

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 6.341 lira

CEPTE TEB

Faiz Oranı: Yüzde 44,5

Net Kazanç: 6.134 lira

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 5.997 lira

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 5.859 lira

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 5.859 lira

EN PARA

Faiz Oranı: Yüzde 39

Net Kazanç: 5.376 lira