Günlük hayatın koşuşturmacası içinde bankalardan gelen çağrılar çoğumuz için geçiştirilmesi gereken anlar olarak görülüyor. Ancak çağrı merkezi personeliyle konuşurken sırf konuyu kapatmak veya personeli başından savmak için kullanılan sıradan kelimeler, hukuki birer onay mekanizmasına dönüşüyor.

Tüketici hakları uzmanları, bankaların sesli yanıt ve kayıt sistemlerinde "onay" olarak kodlanan kritik kelimelere karşı vatandaşları uyardı.

MİLYONLAR KİŞİNİN DÜŞTÜĞÜ O TUZAK

Banka personelinin "Kredi kartı limitinizi yükseltelim mi?", "Ek hesap tanımlayalım mı?" ya da "Sigorta yenilemenizi yapalım mı?" sorularına karşı en sık verilen refleks cevaplardan biri "Fark etmez" oluyor.

Vatandaşın "Yapmasanız da olur" mantığıyla söylediği bu kelime, bankacılık sisteminde tamamen aksi yönde yorumlanıyor.

Bankaların yasal prosedürlerinde "Fark etmez" ifadesi, sunulan teklife karşı bir itiraz veya ret olarak kabul edilmiyor; aksine işlemin yapılmasına rıza gösterildiği şeklinde sisteme işleniyor.

SİSTEM 'EVET' OLARAK KODLUYOR, BORÇ ARKA PLANDA BİRİKİYOR

Ses kayıtlarını inceleyen algoritmalar ve kalite kontrol birimleri, ucu açık bırakılan bu tür ifadeleri tüketicinin onay verdiği yönünde değerlendiriyor.

Görüşme sonlandırıldıktan kısa bir süre sonra tüketicilerin adına habersizce Kredili Mevduat Hesabı (KMH) açılabiliyor, faiz yükü doğuran limit artırımları yapılabiliyor ya da durduk yere sigorta prim borçları çıkarılabiliyor.

Sonradan yapılan "Ben onay vermedim" itirazlarında ise bankalar, "Ses kaydınızda onayınız bulunmaktadır" diyerek sorumluluktan kaçıyor.

'HI HI' VE 'TAMAM' KELİEMLERİNE DE DİKKAT!

Tehlike sadece "Fark etmez" kelimesiyle de sınırlı değil. Müşteri temsilcisini dinlerken onaylama amaçlı olmasa bile nezaketen veya refleks olarak söylenen "Hı hı", "Tamam", "Olur" veya "Bakarız" gibi kelimeler de satış havuzunda "olumlu yanıt" olarak etiketlenebiliyor.

Uzmanlar, banka karşısında gri alan bırakmanın her zaman tüketicinin aleyhine sonuç doğurduğunun altını çiziyor.

HAKLI DURUMA DÜŞMEK İÇİN BU 4 KELİMEYİ KULLANIN

Hukukçular ve tüketici dernekleri, telefon görüşmelerinde bankaların eline koz vermemek için kelimelerin çok net ve yoruma kapalı seçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Eğer bir ürünü ya da hizmeti kesinlikle onaylamıyorsanız, konuşma sırasında şu 4 ifadeden birini net bir tonla söylemeniz gerekiyor:

"Onaylamıyorum."

"İstemiyorum."

"Reddediyorum."

"İptal edin."

NE YAPMALISINIZ?

Eğer bu tür belirsiz kelimeler gerekçe gösterilerek adınıza habersiz bir işlem yapıldıysa:

Vakit kaybetmeden bankaya yazılı itirazda bulunun.

Sonuç alınamazsa BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) ve Tüketici Hakem Heyetleri üzerinden ses kayıtlarının resmi olarak incelenmesini talep edin.