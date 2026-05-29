Faizlerin yüksek seyri TL mevduatını cazip hale getiriyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB), yüksek seyreden enflasyon, Orta Doğu’daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler ve iç siyasi gerilimlerin piyasalar üzerindeki baskısı nedeniyle 2026 boyunca faiz indirimlerine ara vermesi, mevduat faizlerini yüksek seviyelerde kalmasına neden oluyor.

POLİTİKA FAİZİNDEEKİ SIKI DURUŞ MEVDUATI ETKİLİYOR

Politika faizindeki sıkı duruşun etkisiyle TL mevduatlar hâlâ yüzde 50’ye yaklaşan ilişkin beklentiler güçlenirken, bazı ekonomistler TCMB’nin gerekirse yeniden faiz artışına gidebileceğini değerlendiriyor.

Bu beklentiler de TL mevduat faizlerinin yüksek seyrini koruyacağını gösteriyor.

MERKEZ BANKASI VERİLERİNE GÖRE MEVDUAT FAİZLERİ YÜKSELDİ

TCMB verilerine göre TL mevduat faizi, 3 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 48.96’ya kadar yükseldi.

6 aya kadar vadeli TL mevduatta faiz oranı yüzde 47.29 olurken, 1 aya kadar vadeli hesaplarda bu oran yüzde 46.33 seviyesinde oldu. 1 yıla kadar vadeli TL mevduatta ise faiz oranı yüzde 44.32 olarak kayıtlara geçti.

VADE UZADIKÇA GETİRİ ARTIYOR

Sene başındaki veriler değerlendirildiğinde ise faizlerdeki ciddi artış yaşanıyor. Ocak ayı başında 1 aya kadar vadeli TL mevduat faizi yüzde 45.18 seviyesinde olurken, 3 aya kadar vadeli mevduatta faiz yüzde 46.09 olarak uygulanıyordu. En yüksek getiri ise yüzde 53.16 ile 6 aya kadar vadeli TL mevduatta görülüyordu.

Son veriler, özellikle kısa vadeli mevduat faizlerinin tekrardan yükselişe geçtiğini ve bankaların TL mevduat toplamak için faiz yarışını sürdürdüğünü gösteriyor.

Bankaların kısa vadeli mevduata daha yüksek faiz vermesi ise piyasada belirsizliklerin devam ettiğine ve yüksek faiz döneminin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösteriyor.

500 BİN TL'NİN GETİRİSİ ASGARİ ÜCRETİ SOLLADI

Mevduat faizlerindeki yüksek seyir yatırımcıların TL’ye yönelmeni artırırken kısa vadeli hesaplarda dikkat çeken getiriler oluşuyor.

Yüzde 47 faiz oranıyla 92 gün vadeli 500 bin TL’lik mevduat hesabı, stopaj sonrası 35 bin 914 TL net kazanç veriyor.

Aynı hesapta brüt kazanç 43 bin 532 TL olarak hesaplanırken, vergi kesintisi 7 bin 618 TL seviyesinde oluyor.

Böylece yatırımcının vade sonunda hesabındaki toplam bakiye 535 bin 914 TL’ye yükseliyor. 32 gün vadede ise aynı tutar ve faiz oranıyla net kazanç yaklaşık 12 bin 96 TL olurken, vade sonu bakiye 512 bin 96 TL’ye yükseliyor.

Bankaların özellikle kısa ve orta vadeli mevduatta faiz yarışını sürdürmesi, tasarruf sahiplerinin tekrardan TL mevduata yönelmesinde etkili oluyor.