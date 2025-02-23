Türkiye'de faiz oranları, enflasyon tahminleri ve Merkez Bankası'nın para politikaları göz önünde bulundurulduğunda, yatırımcılar yüksek getiri elde edebileceği araçları araştırıyor. Tüm gözler şimdi mevduat faizlerine çevrildi. Bankalar da piyasa şartlarına göre mevduat faizlerini düzenli olarak güncelliyor. Özellikle bazı bankaların hala yüksek faiz oranlarıyla yatırımcıları kendine çekiyor.

YÜKSEK FAİZLE CAZİP MEVDUAT HESAPLARI

Mevduat faiz oranlarında hareketlilik devam ediyor. Bankalar, yeni müşterilerine yüzde 47-48 gibi yüksek faiz oranları sunuyor. Örneğin, 100 bin TL'lik bir yatırım, 32 gün vadeli bir mevduat hesabı açıldığında, yüzde 47 faiz oranıyla yaklaşık 3 bin 500 TL getiri veriyor.

Bununla beraber, fonlar üzerinden elde edilen kazançlar, ortalama yüzde 0,11-0,12 günlük gelirle hesaplandığında, 32 gün sonunda yatırımcılara net 3 bin TL ile 3 bin 300 TL arasında kazanç sunuyor.

MEVDUAT YATIRIMI CAZİBESİNİ KORUYOR

Şu an için mevduat faizleri, özellikle kısa vadeli yatırımlar için oldukça cazip. Yüksek faiz oranları, yatırımcıların risksiz getiri beklentilerini karşılıyor.

Mevduat faizlerinin geleceği, enflasyon oranları ve Merkez Bankası'nın para politikalarına bağlı olarak değişiyor. Uzmanlar yatırımcıların, faiz oranları değiştikçe stratejilerini gözden geçirmeleri ve uzun vadeli getirilere odaklanmaları gerektiği ifade ediyor.

HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR?

500 bin TL 32 gün vadeli mevduat kazançları, güncel olarak şöyle şekilleniyor;

ODEA GÜNLÜK VADELİ HESAP

Yüzde 48 Faiz Oranı

17.884,93 lira Net Kazanç

517.884,93 lira Vade Sonu Tutar

ON PLUS STANDART VADELİ HESAP

Yüzde 47,5 Faiz Oranı

17.698,63 lira Net Kazanç

517.698,63 lira Vade Sonu Tutar

CEPTETEB MARİFETLİ HESAP

Yüzde 47 Faiz Oranı

17.512,33 lira Net Kazanç

517.512,33 lira Vade Sonu Tutar

DENİZBANK E-MEVDUAT

Yüzde 45 Faiz Oranı

16.767,12 lira Net Kazanç

516.767,12 lira Vade Sonu Tutar

GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP

Yüzde 44 Faiz Oranı

16.394,52 lira Net Kazanç

516.394,52 lira Vade Sonu Tutar

ENPARA.COM VADELİ HESAP

Yüzde 38 Faiz Oranı

14.158,9 lira Net Kazanç

514.158,9 lira Vade Sonu Tutar