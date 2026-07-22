Var Mısın Yok Musun'da bu kez Zonguldaklı Dilara Kaya'nın mücadelesi ekrana geldi. İstanbul'da ev sahibi olma hayaliyle yarışmaya katılan 27 yaşındaki Dilara, büyük ödüllerin elinden gitmesine rağmen oyunda kalmayı başardı ve gecenin sonunda kazandığı miktarla dikkat çekti.

EV ALMA HAYALİ VARDI

Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında yayınlanan Var Mısın Yok Musun'un 22. bölüm yarışmacısı Dilara Kaya oldu. 2 numaralı kutuyla yarışan Dilara, yarışmadan kazanacağı parayla kendisi ve sevdikleri için daha güzel bir gelecek kurmayı hedefledi. Ayrıca İstanbul'da ev sahibi olmayı istiyordu.

BAŞLAR BAŞLAMAZ KAYBI BÜYÜK OLDU

Yarışmanın ilk turlarında 2 milyon TL ve 5 milyon TL'lik kutuların açılmasıyla büyük ödülleri kaybeden Dilara, moralini bozmayarak mücadelesine devam etti. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken genç yarışmacı, hayatındaki en önemli dönüm noktasının kendisini sevmeyi öğrenmesi olduğunu anlattı.

TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

İlerleyen turlarda mavi kutularla şansını sürdüren Dilara, 6. turun sonunda gelen 650 bin TL'lik banka teklifini geri çevirdi. Bir tur daha devam eden yarışmacı, Fatih'in kutusundan çıkan 100 TL ile avantaj yakalasa da Bilge'nin kutusundan çıkan 3 milyon TL oyunun seyrini değiştirdi.

425 BİN TL'Yİ KABUL ETTİ

Son olarak banka tarafından sunulan 425 bin TL'lik teklifi değerlendiren Dilara, ailesi ve arkadaşlarının görüşlerinin ardından "varım" diyerek teklifi kabul etti.

DEVAM ETSEYDİ 1 MİLYONU KAPACAKTI

Ancak gecenin sonunda büyük şaşkınlık yaşandı. Dilara'nın kendi kutusundan 1 milyon TL çıkınca, genç yarışmacı büyük ödülü kıl payı kaçırmış oldu.