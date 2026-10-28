Esra Erol’un sunumuyla ekrana gelen Var Mısın Yok Musun? yarışmasının 28 Ekim akşamındaki bölümünde Gülşah Çınar, büyük ödüle ulaşmak için kutularını açtırdı. Turlar boyunca milyonluk ödülleri birer birer kaybeden yarışmacı, bankanın 775 bin TL’lik teklifini kabul etti. Ancak yarışmadan ayrıldıktan sonra açılan kutular, kararının ardından kaçırdığı fırsatı gözler önüne serdi.

HAYAT HİKÂYESİNİ ANLATTI, BÜYÜK ÖDÜLÜ HEDEFLEDİ

1987 yılında İstanbul Sarıyer’de dünyaya gelen, aslen Trabzonlu olan Gülşah Çınar, üç kız kardeşin en büyüğü. Çocukluk yıllarını ailesinin işlettiği konfeksiyon atölyesinde geçiren Çınar, maddi zorluklarla büyüdüğünü anlattı. Kendisinden 12 yaş küçük kız kardeşine de uzun yıllar destek oldu.

Lise döneminde katıldığı bir oyunculuk seçmesinde Formula bayrak kızı seçilen Çınar, halasının kızına yardım etmek için gittiği karakolda eşiyle tanıştı. 2014 yılında evlilik kararı alan Çınar, 2018’de kızı Asu Beren’i kucağına aldı.

Yarışmaya yeni bir başlangıç yapmak ve hayalindeki otomobili almak için katılan Çınar, hedefini anlatırken geçmişte fırsatları kaçırdığını belirterek bu kez daha büyük risk almak istediğini söyledi.

İLK TURLARDA MİLYONLUK ÖDÜLLERİ KAYBETTİ

5 milyon TL’lik büyük ödül için yarışmaya başlayan Gülşah Çınar, ilk turda 250 TL ve 250 bin TL’lik kutular açtı. Ancak üçüncü seçiminde 2 milyon TL’lik ödülle karşılaşması, yarışmanın seyrini değiştirdi. Tur sonunda bankanın 64 bin TL’lik teklifini reddeden Çınar, devam etme kararı aldı.

İkinci turda 2,5 milyon TL’lik ödülü kaybeden yarışmacı, babasının telefonla bağlanarak önerdiği 8 numaralı kutuyu açtırdı. Kutudan 50 bin TL çıkarken bankanın 94 bin TL’lik teklifini de kabul etmedi.

Üçüncü turda ise 3 milyon TL’lik ödülün bulunduğu kutuyu açtıran Çınar, büyük ödüle bir adım daha uzaklaştı. Buna rağmen bankanın 120 bin TL’lik teklifine “Yokum” diyerek yarışmayı sürdürdü.

KIZININ TAVSİYESİ DE KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ

Dördüncü turda 1 milyon TL’lik ödülü kaybeden Çınar, kutu seçiminde bu kez kızı Asu’dan yardım istedi. Kızının yönlendirmesiyle açılan kutudan 10 bin TL çıktı.

Bankanın 240 bin TL’lik teklifini değerlendirdiği sırada küçük Asu’nun “Ben olsam devam ederdim” sözleri stüdyoda gülümseten anlara neden oldu. Çınar, kızının bu tavsiyesine rağmen bankanın teklifini reddetti.

Beşinci turda 500 bin TL’lik ödülün de elenmesiyle yarışmacının önündeki seçenekler daraldı. Bankanın 430 bin TL’lik teklifini de kabul etmeyen Çınar, risk almaya devam etti.

775 BİN TL’LİK TEKLİFE “VARIM” DEDİ

Altıncı turda açtırdığı kutulardan birinde 750 bin TL, diğerinde ise 5 TL bulan Gülşah Çınar, bankanın 775 bin TL’lik teklifiyle karşı karşıya kaldı.

Eşine ve kızına danışan yarışmacı, ailesinin görüşlerini aldıktan sonra kararını verdi. Çınar, bankanın teklifine “Varım” diyerek yarışmadan 775 bin TL ile ayrılmayı seçti.

Ancak yarışmacının ayrılmasının ardından kutular açılmaya devam etti ve gecenin en dikkat çekici gelişmesi yaşandı.

DEVAM ETSEYDİ 1 MİLYON 550 BİN TL’LİK TEKLİF GELECEKTİ

Çınar’ın yarışmadan ayrılmasının ardından açılan kutulardan 10 TL ve 50 TL çıktı. Bu seçimlerin ardından bankanın yapabileceği olası teklifin 1 milyon 550 bin TL’ye yükseldiği görüldü.

Son iki kutuda ise 100 bin TL ve 5 milyon TL kaldı. Böylece 775 bin TL’lik teklifi kabul ederek yarışmadan ayrılan Çınar’ın, devam etmesi halinde çok daha yüksek bir teklifle karşılaşabileceği ortaya çıktı.

Yarışmacı 775 bin TL kazanarak stüdyodan ayrılırken, sonradan ortaya çıkan 1 milyon 550 bin TL’lik teklif farkı gecenin en çarpıcı ayrıntısı oldu.