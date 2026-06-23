Nijerya'da bir bankanın sistemsel hatası sonucu bir vatandaşın hesabına yanlışlıkla yaklaşık 1 milyon euro (53 milyon TL) yatırıldı. Ojo Eghosa Kingsley beklenmedik şekilde hesabına geçen parayla ilgili aldığı karar ülke gündemine oturdu.

Olay, Nijerya'da yaşayan Ojo Eghosa Kingsley'in banka hesabını kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Bankanın yaşadığı teknik aksaklık nedeniyle Kingsley'in hesabına milyonlarca Naira değerinde para transfer edildi. Hatanın fark edilmesinin ardından banka yetkilileri Kingsley'e ulaşarak yanlışlıkla gönderilen tutarın geri verilmesini istedi.

PARAYI YAKIN ÇEVRESİNE AKTARDI

Kingsley, parayı iade etmek yerine hızlı davranarak meblağın önemli bir bölümünü eşinin, arkadaşlarının ve akrabalarının hesaplarına gönderdi. Bunun üzerine banka durumu yetkililere bildirirken, Nijerya Ekonomik ve Finansal Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından soruşturma başlatıldı. Kingsley hakkında "yasadışı yollardan zenginleşme ve mal edinme" suçlamalarıyla dava açıldı.

MAHKEMENİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Hakim karşısına çıkan Kingsley'e mahkeme tarafından "Parayı son kuruşuna kadar iade et ya da hapis cezasına çarptırıl" seçeneği sunuldu. Ülkede ve sosyal medyada gündem olan davada Kingsley, parayı geri ödemeyi kabul etmeyerek 1 yıl hapis cezasını tercih etti.

PARANIN BÜYÜK BÖLÜMÜNE EL KONULDU

Kararın ardından bazı sosyal medya kullanıcıları "1 yıl yatar, çıktığında milyoner olarak yaşar" yorumlarında bulundu. Fakat mahkeme süreci farklı ilerledi. EFCC, para aktarılan hesapları dondurarak söz konusu meblağın büyük kısmına el koydu. Ayrıca Kingsley'in cezasını tamamlayıp tahliye edilmesinin ardından da bankanın uğradığı zararın tamamını geri ödemesi hükme bağlandı.

HEM HAPİS YATACAK HEM TAZMİNAT ÖDEYECEK

Mahkeme kararı doğrultusunda Kingsley yalnızca hapis cezası almakla kalmadı, bankanın karşı karşıya kaldığı tüm maddi kaybı da karşılamakla yükümlü tutuldu. Böylece yanlışlıkla yatırılan parayı elinde tutma girişimi hem özgürlüğüne hem de mali açıdan ağır sonuçlarla karşılaşmasına neden oldu.