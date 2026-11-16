İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ticaret hukuku alanında öğretim üyesi olarak ders verdiğini söyleyen Prof. Dr. Ali Paslı aynı zamanda avukatlık yaptığını da belirtti.

Adil Katılım Bankası'nda binde bir oranında pay sahibi olduğunu söyleyen Paslı, “Ayrıca Dünya Varlık Anonim Şirketinde 2026 Mart ayı ile Ekim ayları arasında yönetim kurulu üyeliğim bulunmaktaydı. Ekim ayında istifa ettim. İstifa öncesinde de icrai bir görevim ve imza yetkim bulunmamaktaydı. Dünya Varlık Anonim Şirketi'nin sahibi Ali Emre Ballı idi. Onun intiharından sonra bende bu şirkette bulunmak istemedim ve istifa ettim” dedi.

“ALİ EMRE İLE MUSTAFA YAZICI VASITASIYLA TANIŞTIM”

Ali Emre Ballı ile akrabam olan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın oğlu Mustafa Yazıcı vasıtası ile tanışım diyen Ali Paslı ifadesinde şunları anlattı:

“Mustafa ile Ali Emre’nin başkaca şirketlerde ortaklıkları vardı. Ben de bu vesile ile tanıştım. Adil Katılım Bankası’nın kurulma aşamasında 5 kişinin bulunma şartının mevzuatta olması nedeni ile bana da Ali Emre Ballı teklifte bulundu. Ben de kabul ettim. Yönetim kurulu üyeliği de teklif edildi ancak onu kabul etmedim. Varlığın payının çok az olması (yalnızca | pay) ve kendi işlerimin yoğunluğu da nazara alınmakla bundan dolayı bankanın iş ve işleyişine ilişkin herhangi bir bilgim yoktur. Özellikle finans tarafını hiç bilmem, nitekim uzmanlık alınımda değil.

“BANKANIN SERMAYESİNİ TERA’YA AKTARIP KAR ETTİ”

“Yaşanan fon krizi ve sonrasıdaki süreç ile birlikte Ali Emre Ballı'nın bankadan yapmış olduğu işlemleri öğrendim. Bu olaylardan önce kesinlikle bilgi sahibi değilim. Kesin olmamakla birlikte anladığım kadarıyla Ali Emre Ballı bankanın kuruluş sermayesinde belirttiği parayı Tera fonuna aktarıp buradan bankaya ciddi bir kar etmiştir. Bankadan tarafıma herhangi bir ödeme yapılmamıştır. Gerek fondan kazanılan para gerekse de başkaca iş ve işlemlerden herhangi bir kar veya para alımı olmamıştır. Yine yaşanan olaylardan sonra öğrendiğim kadarıyla bankanın içi boşaltılmış, zarar aşamasında ve devir halinde olduğunu biliyorum. Soruşturmaya konu olan fon şirketleri veya bunların yöneticileri ile herhangi bir tanışıklığım yoktur. Emre Tezmen, Serdar Turhan, Muhammed Yarız isimli kişileri tanımam ve yine SPK, BDDK ve Borsa İstanbul gibi kurumların başkan veya yöneticilerini tanımıyorum. Kendileri ile herhangi bir irtibatım bulunmamaktadır. Adil Katılım Bankasının Tera'dan kredi çekip çekmediğini, çekilmiş ise bu para ile altın alınıp alınmadığını ve yine başkaca bir yatırım yapılıp yapılmadığını bilmiyorum.

“DÜNYA VARLIK ŞİRKETLERİ FON ALDI AMA İÇERİDE KALDI”

Yönetim kurulu üyesi olduğum Dünya Varlık Şirketinin sahibi de Ali Emre Ballı’dır. Bu şirket temelde 1990’lı yıllarda kurulan en köklü varlık yatırım şirketlerden biridir. Finans kurumlarının tahsil edemedikleri alacakları satın alıp tahsil eden bir şirkettir. BDDK'ya tabidir dolayısıyla mevzuata uygun bir şirkettir. Kesin olmamakla birlikte bildiğim kadarıyla Dünya Varlık Şirketleri de fonlardan alım yapmış olup satım işlemi yapamamış ve içeride kalmıştır.

“ADİL KATILIM BANKASININ İŞLEMLERİNDE YETKİM YOK”

Yaklaşık 5-6 yıldır borsada işlem yaparım ancak yüksek rakamlarda değildir. Ayrıca genel itibarıyla BIST100 içerisinde olan hisseleri alırım. Bunları da uzun bir süre elimde tutarım. Uzun vadeli yatırımcıyım. Toplam işlem hacmi yaklaşık 15-20 milyon TL civarındadır. 2026 yılının haziran veya temmuz ayında ortalama 10 milyon TL civarı Tera'nın TLY fonundan ve birde para piyasası fonundan alım yapmıştım. Yukarıda belirtiğim gibi uzun vadeli yatırımcı olduğum için herhangi bir satış söz konusu olmadı. Mevcut haliyle de param içeride kaldığı için fon mağduruyum. Soruşturmaya konu olan manipülatif hisselerde herhangi bir işlemim olmamıştır. Soruşturmada ismi geçen bir çok kişiyi tanımıyorum. Adil Katılım Bankası'nın gerçekleştirdiği iş ve işlemlerde herhangi bir dahilim loktur, Nitekim böyle bir yetkim de bulunmamaktır. Öte yandan yönetim kurulu üyesi olduğum Dünya Varlık Şirketide yasa dışı iş ve işlemler bulunmamaktadır. Bulunulmuş ise de bunda bilgim olunmadığı gibi imza ve icra yetkim olmadığı için sorumluluğum da bulunmamaktadır.”