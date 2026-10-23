ATV ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla yayınlanan Var Mısın Yok Musun, 20 Ekim 2026 Salı akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yarışmacı Umut, büyük ödüle ulaşmak için kutuları açtırırken kritik bir aşamada bankanın teklifini değerlendirdi. Devam etmesi halinde yaşayacağı kayıp ise gecenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.

BANKANIN 800 BİN TL'LİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

Yarışmanın başında yapılan kura çekimiyle yarışmacı olan Umut, açtırdığı kutularla 5 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşmaya çalıştı. Son turlara kadar büyük ödülü oyunda tutmayı başaran yarışmacı, bankadan gelen 800 bin TL'lik teklifle karar aşamasına geldi.

Umut, risk almak yerine bankanın teklifini kabul ederek 800 bin TL'yi garantiledi. Açılmamış kutularda ise 100 TL, 250 TL, 250 bin TL ve 5 milyon TL bulunuyordu.

DEVAM ETSEYDİ TEKLİFİ 110 BİN TL'YE DÜŞECEKTİ

Umut'un teklifi kabul etmeyip yarışmaya devam etmesi halinde açtıracağı kutulardan sırasıyla 100 TL ve 5 milyon TL çıkacaktı. Bu gelişmenin ardından bankanın yeni teklifinin 110 bin TL'ye kadar düşeceği belirtildi.

KUTUSUNDAN SADECE 250 TL ÇIKTI

Yarışmacının kendi kutusu açıldığında ise içinden yalnızca 250 TL çıktı. Böylece Umut, kutusundaki miktarın 3 bin 200 katı olan 800 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrıldı.

Büyük ödül hâlâ oyundayken risk almamayı tercih eden yarışmacı, bankanın teklifini kabul ederek önemli bir kazanç elde etmiş oldu.