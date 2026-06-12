Kredi kartı aidatı, bankaların sundukları kart hizmetlerine karşılık kullanıcılardan tahsil ettiği dönemsel veya yıllık ücrettir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) düzenlemelerine göre, bankaların müşterilerinden kart aidatı talep etmesi yasal bir uygulamadır.

Ancak ilgili mevzuat gereği, bankalar tüketicilere aidatlı kart seçeneğinin yanı sıra yıllık ücreti bulunmayan aidatsız bir kart alternatifi de sunmakla yükümlüdür. Tüketiciler, tercihleri doğrultusunda aidatsız kart talep ederek bu masraftan muaf kalabilirler.

HANGİ DURUMLARDA AİDAT İADESİ TALEP EDİLEBİLİR?

Kredi kartı kullanıcılarının kesilen aidatları geri alabilmesi için belirli yasal zeminlerin veya durumların oluşmesi gerekmektedir. İade talebine konu olabilecek başlıca durumlar şunlardır:

Kart başvurusu sırasında tüketiciye aidatsız kart seçeneğinin sunulmaması veya bu konuda bilgilendirme yapılmaması,

Bankanın sözleşmede taahhüt ettiği hizmetleri eksik sunması veya sunmaması,

Yeni açılan kartlarda tüketicinin yasal cayma hakkını kullanması,

Tüketici Hakem Heyeti veya mahkemeler tarafından verilmiş olan emsal kararlar bulunması.

KREDİ KARTI AİDATI İADESİ NASIL ALINIR?

Kart sahipleri, kesilen yıllık ücretlerin iadesi için üç farklı yöntem izleyebilir. Süreç genellikle en hızlı yöntem olan banka iletişimiyle başlar.

1. Banka Müşteri Hizmetleri Üzerinden Başvuru

Tüketiciler, kart ekstresinde aidat kesintisini gördükten sonra ilgili bankanın müşteri hizmetleri çağrı merkezi veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden şikayet kaydı oluşturabilirler. Bankalar, müşteri memnuniyeti ve bağlılığı kapsamında bu talepleri değerlendirerek kesilen ücreti doğrudan karta iade edebilmektedir.

2. e-Devlet Üzerinden İtiraz Başvurusu

Bankadan olumlu sonuç alamayan kullanıcılar, dijital ortamda Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabilirler. Bu işlem için şu adımlar takip edilir:

-e-Devlet kapısına kimlik bilgileriyle giriş yapılır.

-Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu hizmeti seçilir.

-Açılan form eksiksiz şekilde doldurulur.

-Aidat kesintisini gösteren banka ekstresi veya belge sisteme yüklenerek başvuru onaylanır.

3. Tüketici Hakem Heyeti Süreci

e-Devlet kullanmayan veya fiziki başvuru yapmak isteyen tüketiciler, bankadan aldıkları ret belgesi veya ekstre ile birlikte ikamet ettikleri il ya da ilçe kaymakamlıklarında bulunan Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat edebilirler. Heyetin inceleme süreci birkaç ay sürebilmekte olup, tüketici lehine verilen kararlar bankalar için bağlayıcılık taşımaktadır.

Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen kullanıcılar için en kesin çözüm aidatsız kredi kartlarına geçiş yapmaktır. Bu kartlar temel alışveriş ve ödeme ihtiyaçlarını karşılasa da taksit, puan ve özel kampanya avantajları aidatlı kartlara kıyasla daha sınırlı olabilmektedir.

Sektör temsilcilerine göre, tüketicilerin kart seçimi yaparken harcama alışkanlıklarını analiz etmeleri ve finansal durumlarını göz önünde bulundurmaları önem arz ediyor.

Bu süreçte Kredi Notu ve Risk Raporu gibi finansal analiz araçları, kişilerin genel mali durumlarını net bir şekilde görerek doğru kart modeline karar vermelerine yardımcı olur.