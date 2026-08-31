Bankaların emekli maaşlarını kendi bünyelerine çekebilmek için girdiği rekabet kızıştı. Promosyon tutarlarının ek avantajlarla birlikte 30 bin lira bandını aşması, milyonlarca emeklinin "Daha fazla para veren bankaya geçebilir miyim?" hesabını yapmasına yol açtı. Ancak büyük rakamların cazibesine kapılmadan önce, SGK rehberindeki detaylara ve bankaların öne sürdüğü gizli şartlara dikkat etmek gerekiyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun'un köşe yazısına göre promosyon, kanuni bir sosyal güvenlik hakkı olmadığı gibi ödemeler SGK bütçesinden değil, bankaların kendi bütçelerinden karşılanıyor. Bu nedenle ilan edilen yüksek tutarların tamamı her zaman koşulsuz olarak hesaba yatmıyor.

'PROMOSYON ALIRKEN BANKAYA İKİ SORU SORULMALI' UYARISI

Reklamlarda görülen yüksek rakamlar; temel promosyonun yanı sıra kredi kartı kullanımı, otomatik fatura talimatı veya ek bankacılık ürünlerinin kullanımı şartına bağlanabiliyor. Bu nedenle emeklilerin işlem yapmadan önce bankalara şu soruları yöneltmesi hayati önem taşıyor:

-“Hiçbir ek koşulu yerine getirmeden hesabıma nakit olarak kaç lira yatıracaksınız?”

-“İlan ettiğiniz toplam rakama ulaşabilmem için benden ne istiyorsunuz?”

CAYMA BEDELİ NASIL HESAPLANIR?

Sistemde peşin ödenen promosyon karşılığında 3 yıllık taahhüt veriliyor. Ancak “Promosyonu aldım, 3 yıl boyunca bu bankadan ayrılamam” düşüncesi doğru değil. Emekli, kalan sürenin iadesini yaparak bankasını değiştirebilir.

Hesaplama Mantığı: 12 bin TL promosyon alıp 12 ay sonra ayrılmak isteyen bir emekli, kalan 24 ayın karşılığı olan yaklaşık 8 bin TL'lik cayma bedelini eski bankasına iade eder. Yeni bankanın 30 bin TL vermesi durumunda, 8 bin TL iade düşüldüğünde emeklinin cebinde net 22 bin TL kalır. Emeklinin bakacağı temel kriter de reklamdaki rakam değil, cebine girecek bu net para olmalıdır.

SGK'DAN BORCU OLAN EMEKLİYE KREDİ ENGELİ

Banka değiştirmek isteyenler için en büyük engel ise mevcut krediler. SGK'nın Emekli Promosyonu ve Banka Değişikliği Rehberi'ne göre, emekli aylığı karşılığında kredi kullanılmış olması banka değişikliğine engel teşkil ediyor.

Emeklinin kendi isteğiyle imzaladığı taahhütname, virman-takas-mahsup talimatları da taşıma işlemini kilitliyor. Ancak kredi kartı borçları ve kullanılmamış kredili mevduat hesapları (KMH) bu engelin dışında tutuluyor. Kredisi olan emeklilerin yüksek promosyondan faydalanabilmesi için öncelikle açık olan kredi borçlarını kapatması gerekiyor.