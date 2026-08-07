İzmir'in Kınık ilçesinde yaşayan üniversite mezunu kardeşler Ayşe Ölmez Adalı (28) ile Özge Ölmez (23), mezuniyetlerinin ardından şehirde kariyer yapmak yerine ailelerinden miras kalan çiftçilik mesleğini sürdürmeyi tercih etti. Farklı bölümlerde eğitim alan iki kardeş, ata mesleğini modern pazarlama yöntemleriyle birleştirerek kurdukları markayla üretimlerini büyütürken, bölgedeki kadınlara da ilham oluyor.

Ayşe Ölmez Adalı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, kardeşi Özge Ölmez ise Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü'nden mezun olduktan sonra kendi alanlarında çalışmak yerine çocukluklarından beri içinde oldukları tarımsal üretime yöneldi. Kardeşler bugün hem aile mesleğini sürdürüyor hem de gençlere ve kadınlara örnek olmayı hedefliyor.

"TÜTÜN SEPETLERİNİN İÇİNDE BÜYÜDÜK"

Çankırı Karatekin Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü mezunu Ayşe Ölmez Adalı, mezuniyet sonrası bankacılık sektöründe görev yaptığını ancak geçen yıl aldığı kararla yeniden toprağa döndüğünü anlattı. Adalı, "4,5 yıllık bankacılık yaptıktan sonra geçen yıl mart ayında istifa ederek tekrar tarıma yöneldim. İnsan hep köklerine hasret duyuyor. Tarıma hevesim ve heyecanım vardı. O yüzden geri dönmek istedim. Çok küçükken ailem tütüncülükle uğraşıyordu. Tütün sepetlerinin içinde büyüdük. Çocukluğum, gençliğim tarlada geçti. Her şeyimizi topraktan kazandık. Babam topraktan kazandığıyla bizi üniversitede okuttu" dedi.

EĞİTİMİNİ TARIM İÇİN KULLANIYOR

Üniversite eğitiminin kendisine önemli katkılar sağladığını vurgulayan Adalı, şunları söyledi: "Biz baba mesleğine döndük. Bazı insanlar 'çiftçi olacaksanız niye okudunuz?' diyor. Bu öyle bir şey değil. Biz bölgemizin ürünlerini daha iyi tanıtıp, pazarlayabiliyoruz. Üniversite bize pazarlama açısından bir başarı kazandırdı. O yüzden pişman değilim. Tekrar üniversite sınavına girdim. Ziraat mühendisliğini okumak istiyorum. Zaten bu işin içindeyiz. O yüzden böyle bir yol seçtim" diye konuştu.

"BABAMIN DESTEĞİ ÇOK FAZLA"

Kardeşiyle birlikte görev paylaşımı yaparak üretim ve satış süreçlerini yürüttüklerini belirten Adalı, hedeflerinin yalnızca kendi ürünlerini değil, bölgenin tarımsal değerlerini de daha geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu ifade etti.

Adalı, "Birlikten kuvvet doğar. İş bölümlerimiz var. Özge daha çok içerik üretmeyle, tarladaki lojistik süreciyle, siparişlerimizle ilgileniyor. Ben daha çok pazarlama tarafındayım. Bölgemizde kendi ürünlerimizi yetiştirebildiğimiz yere kadar, dokunabildiğimiz yerlere kadar götürmeyi ve pazarlamayı hedefliyoruz" dedi.

Adalı, aile desteğinin başarılarında önemli payı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Babam olmasa biz de bu kadar başarılı olup da bir ivme yakalayamazdık. Babamın desteği çok fazla. Kardeşimle birlikte 'Canımköy' markasını kurduk, ürünlerimizi pazarlıyoruz. Kendi bölgemizin, köyümüzün, etrafımızdaki ürünleri de tanıtmak istiyoruz. Hayallerimiz var. Biz 2 kız kardeş olarak kendi köyümüzdeki kadınları da bu işe dahil etmek, kooperatifleşmek istiyoruz. Çok yakın zamanda kooperatifimiz kurulacak. Burada kendi köyümüzdeki kadınlarla birlikte her kadının en iyi ürettiği ürünü e-ticaret ve çeşitli platformlarda satışa sunacağız."

"ABLAM EN BÜYÜK YOL GÖSTERİCİM OLDU"

Balıkesir Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü mezunu Özge Ölmez de mezuniyet sonrası tercihini tarımdan yana kullandığını söyledi.

Ölmez, "Mezun olur olmaz kendimi tarlada buldum. Baba mesleği çiftçiliği sürdürmeye devam ediyorum. Ablamla birlikte tarlada çalışıyoruz. Tarlanın içinde büyüdük. Üretimin ne kadar kıymetli olduğunun farkında olarak büyüdük. Babam bizi tarlanın içerisinde yetiştirdi. Tarladan kopamadık. Ablam 4 yıl bankacılık yaptıktan sonra çiftçiliğe dönüş yaptı. Ben de kurumsal bir şirkette çalışmak istemiyordum. Doğallıktan kopup da bir masa başı işte çalışmak istemedim. Babam daha çok kurumsal bir işte çalışmamı istiyordu ama ablamın desteğiyle tarlada çalışmaya başladım. Ablam bu süreçte hem en büyük destekçim hem de en büyük yol göstericim oldu" ifadelerini kullandı.

ÜRÜNLERİNİ ZİNCİR MARKETLERE ULAŞTIRIYORLAR

Kardeşlerin üretim faaliyetleri yalnızca tarlayla sınırlı kalmıyor. Zincir marketlerle doğrudan bağlantı kurarak domates ve kapya biber tedariki gerçekleştirdiklerini belirten Özge Ölmez, üniversite eğitimlerinin iletişim ve pazarlama konusunda önemli katkı sağladığını dile getirdi.

"Çevremizde birçok kişi kapya, domates üretiyor ama biz üniversite mezunu olduğumuz, iletişimimizi güçlendirdiğimiz için böyle bir katkısı oluyor" diyen Ölmez, gençlere de üretime yönelmeleri çağrısında bulundu. Ölmez, "Çiftçilik gerçekten çok zor bir meslek ama zor olduğu kadar da fazlasıyla kıymetli. Üretimin ne kadar değerli olduğunu artık gençlerin fark etmesi lazım. Üretmek, toprağın içinde olmak çok kıymetli bir şey. Üretemezsek yaşayamayız" dedi.