İngiltere Merkez Bankası, ülkenin simgeleşmiş banknotlarında tarihi bir değişime gitmeye hazırlanıyor. 1970 yılından bu yana kağıt paralarda yer alan Winston Churchill, Jane Austen, J.M.W. Turner ve Alan Turing gibi tarihi şahsiyetlerin yerini, Britanya doğasını temsil eden dört farklı hayvan figürü alacak.

Hükümdarın portresi yeni banknotlarda kalmaya devam ederken; Atlantik martısı, ahır baykuşu, sarı kuyruklu yaban arısı ve Avrupa kirpisi yeni nesil sterlinlerin ana yüzü olacak.

Yaklaşık yarım milyon kişinin katıldığı ve 2,5 milyondan fazla bireysel tercihin yapıldığı dev kamuoyu istişaresi sonucunda belirlenen tasarımlar, ülke genelindeki farklı doğal yaşam alanlarını temsil ediyor.

Oylamada kirpi memeliler kategorisinde, ahır baykuşu kuşlarda, yaban arısı ise böcek ve deniz canlıları grubunda en yüksek oyu alarak öne çıktı. Kıyı şeridini ve deniz ekosistemini temsil etmesi adına listeye eklenen Atlantik martısı ile birlikte dört farklı yaşam alanı banknotlara taşınmış oldu.

HANGİ BANKNOTLAR OLACAĞI AÇIKLANMADI

Banka yönetimi, kazanan hayvanların 5, 10, 20 veya 50 sterlinlik banknotlardan hangisinin üzerinde yer alacağını henüz açıklamadı. Tasarım, güvenlik testleri ve baskı süreçlerinin oldukça uzun sürdüğünü belirten yetkililer, geliştirilen yeni güvenlik unsurları ve malzeme bilimi teknolojileriyle donatılacak yeni banknot serisinin önümüzdeki birkaç yıl içinde kademeli olarak dolaşıma gireceğini duyurdu.