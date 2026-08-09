BBC'nin haberine göre, İngiliz vergi mükellefleri, sokak sanatçısı Banksy'nin üç eserinin kaldırılması ve güvenliğinin sağlanması için neredeyse 150 bin sterlin (202 bin 300 dolar) harcadı.

En büyük tutar, Londra'daki Kraliyet Mahkemesi binasının duvarına, Eylül 2025'te yapılan duvar resmine ilişkin. Eserde, peruklu bir yargıcın protestocuları tokmağıyla dövdüğü sahne tasvir ediliyor. Adalet Bakanlığı, tarihi eserler listesine giren binanın duvarından boyayı silmek için 50 bin sterlin (67 bin 400 dolar) harcadı.

Ayrıca, binanın ziyaretçilerden korunması amacıyla yapılan mesai ve güvenlik çalışmaları için 35 bin 300 sterlin (47 bin 600 dolar) daha harcandı. Duvar resminin temizliği lazer teknolojisi kullanılarak sürdürülüyor.

TEMİZLENMZESE DUVAR TAŞLARI DEĞİŞTİRİLİYOR

Temizlik işlemi başarısız olursa, hasar gören taşların değiştirilmesi planlanıyor. Duvarın etrafına çit kurulması için de başvuru yapıldı. Bu çalışmanın maliyeti henüz bilinmiyor.

Mahkemeler ve Mahkemeler Hizmeti'nden bir temsilci, Kraliyet Mahkemesi binasının tarihi bir eser olduğunu ve kurumun orijinal görünümünü korumakla yükümlü olduğunu belirtti. Polis, vandalizm olayıyla ilgili soruşturma başlattı ancak şu ana kadar gözaltı işlemi yapılmadı.

Adalet Bakanı Yardımcısı Nick Timothy, yaşananları rahatsız edici bulduğunu ve Banksy'nin tüm masrafları kendisinin karşılaması gerektiğini söyledi. Ancak sanat eleştirmeni Estelle Lovatt, Banksy'nin eserlerinin turizmi artırdığını ve sanatı erişilebilir kıldığını belirterek sanatçıyı savundu.

Bu, Banksy eserlerinin İngiliz bütçesine maliyetinin ilk örneği değil. Nisan 2026'da Londra'nın merkezindeki bir heykel, çit ve güvenlik maliyetleri nedeniyle Westminster Şehir Konseyi'ne 60 bin sterlin (81 bin dolar) mal oldu. Ağustos 2024'te bir piranha resmi içeren polis kulesi ise 2 bin 200 sterline (3 bin dolar) mal edilerek depoya kaldırıldı.

2021'de Banksy, Lowestoft'ta özel bir evin duvarına altı metrelik bir martı çizdi. Ev sahipleri Harry ve Gokcean Kutts, önce eseri kendi başlarına korumak zorunda kaldı, ardından vandalizme karşı güvenlik görevlisi tuttu. Sonunda eser kesilip art pazarına çıkarıldı. The Times'ın haberine göre eser 247 bin dolara (yaklaşık 20 milyon ruble) satıldı.

Bir yıl sonra, Banksy'nin 2006'da Bristol'daki bir georgian tarzı köşkün duvarına yaptığı "Well Hung Lover" (İyi Asılı Aşık) eseri, bina ile birlikte art pazarına çıkarıldı. Eserde, pencere saçaklarından sarkan bir adam ve onu aldatan rakibi tasvir ediliyor.