Alman yerel basınında geniş yankı uyandıran olay, Hassel bölgesindeki Glückaufpark'ta meydana geldi. Kişisel sorunları nedeniyle duygusal anlar yaşayan kadın, parktaki bir bankta oturup teyzesiyle telefonda konuşarak ağladığı sırada yanına üç zabıta memuru yaklaştı.

ÇOÇUĞU YOK DİYE CEZA KESTİLER

Memurların, salıncakta sallanan çocukları işaret ederek kendi çocukları olup olmadığını sorması ve kadının olumsuz yanıt vermesi üzerine kimlik kontrolü yapılarak ceza işlemi başlatıldı.

Uygulamanın dayanağını Gelsenkirchen Belediyesi'nin kamu düzeni yönetmeliği oluşturuyor. Yönetmeliğin ilgili maddesine göre, çocuk oyun alanlarında yalnızca 14 yaşına kadar olan çocuklar ile onların ebeveynleri veya yasal vasileri bulunabiliyor.

Park girişindeki tabelada 14 yaş sınırına dair ifadeler yer alsa da, yanında çocuğu olmayan yetişkinlerin banklarda dahi oturamayacağına dair açık bir uyarının bulunmaması tartışma yarattı.

Kuraldan habersiz olduğunu belirten mağdur kadın, memurların kendisine nazikçe durumu izah edip başka bir banka yönlendirmesi yerine doğrudan kimlik bilgilerini alıp ceza yazmasını "incitici" olarak nitelendirdi.

CEZANIN İNDİRİMLİ OLDUĞUNU SAVUNDULAR

Gelsenkirchen Belediyesi ise zabıta ekiplerinin uygulamasını savunarak işlemlerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığını açıkladı. Belediye sözcüsü Martin Schulmann, kuralları bilmemenin ihlali ortadan kaldırmadığını belirterek, 55 euroya kadar çıkabilen cezalarda 25 euroluk yaptırımın orantılı ve hafif bir önlem olduğunu ifade etti.

Zabıta memurlarının kaba davrandığı yönündeki iddiaları da reddeden yönetim, sözlü uyarının neden yeterli görülmediğine dair ise somut bir gerekçe sunmadı. Ek masraflarla karşılaşmamak adına cezayı ödeyen kadın, asıl meselenin para olmadığını vurgulayarak, "Yasalar ve insanlık birbirini dışlamamalı" sözleriyle duruma tepki gösterdi.