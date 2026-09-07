Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, büyük ortağı Katar'ın Tel Aviv yönetimine yönelik vetosunun ardından Osnabrück fabrikasını İsrailli yatırım fonu Aurelius Capital ve Aşağı Saksonya eyaletine devrederek tesiste savunma sanayisi projelerinin yürütülmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Volkswagen tarafından yapılan açıklamada, Asya’dan gelen rekabet sonrası işten çıkarma ve fabrika kapatma planları nedeniyle tarihinin en derin krizlerinden birini yaşayan şirketin, paydaşlarla aylardır sürdürdüğü görüşmeler neticesinde taraflar arasında niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

Anlaşma kapsamında Aurelius Capital, tesisin çoğunluk hissedarı olurken Aşağı Saksonya eyaletinin de tesiste payı bulunacak.

Finansal detayları henüz açıklanmayan anlaşmada, sürecin tamamlanması için ilgili kurulların ve rekabet otoritelerinin onayları bekleniyor.

İLK PROJE İSRAİLLİ ŞİRKETLE YAPILACAK

Volkswagen'den yapılan açıklamada, tesisteki ilk "çapa projesinin" İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems ile gerçekleştirilecek bir işbirliği olacağı doğrulandı.

Şirket açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bu planlar, Almanya ve Avrupa için hava savunma sistemlerine yönelik sistem ve bileşenlerin potansiyel üretimini içeriyor. İşbirliği sürecinde Rafael, modern hava savunma sistemleri alanındaki teknolojik uzmanlığını ve köklü deneyimini aktarırken Osnabrück fabrikasındaki iş gücü de imalat operasyonlarının kurulmasında ve üretimin endüstriyelleştirilmesinde merkezi bir rol oynayacaktır. Söz konusu ortaklığın, yeni kurulacak şirketin çatısı altında gelecekte hayata geçirilecek diğer işbirlikleri ve projelerin de önünü açması hedeflenmektedir."

Söz konusu devir formülüyle, Volkswagen’in​​​​​​​ yüzde 17'lik hissesine sahip olan büyük ortağı Katar'ın, İsrailli Rafael Advanced Defense Systems ile doğrudan ortaklığa karşı çıkması nedeniyle yaşanan siyasi krizin de aşıldığı belirtiliyor.

Alman federal hükümetinin ve şirkette yüzde 20 payı bulunan Aşağı Saksonya eyaletinin desteklediği bu dönüşüm, Katar'ın vetosunun yanı sıra yerel halkın ve savaş karşıtı grupların protestolarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Fabrikanın devredilmesi sayesinde Volkswagen, doğrudan işin içinde yer almadan tesiste savunma teknolojisi üretebilecek.

2029 YILINA KADAR ÇALIŞAN GÜCÜ KORUNACAK

Anlaşma kapsamında, fabrikada çalışan mevcut yaklaşık 1800 personelden ilk etapta 1400'ünün korunması hedefleniyor.

Doğal ayrılmalar ve erken emeklilik süreçlerinin ardından yeni yapılanmada 1200 pozisyonun kalması beklenirken bu çalışanlara 2029 sonuna kadar istihdam garantisi sunulacak. Teknik geliştirme departmanında kalan diğer personel için ise çözüm arayışları sürüyor.

Aşağı Saksonya Başbakanı Olaf Lies, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eyaletin bu yatırıma katılmasını değişen güvenlik mimarisiyle gerekçelendirerek, "Almanya ve Avrupa yetkinliklerini artırmalı ve daha bağımsız hale gelmelidir. Aşağı Saksonya olarak bu sürecin katma değer ve güvenli istihdam yaratmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Volkswagen Üst Yöneticisi (CEO) Oliver Blume da "Volkswagen, Osnabrück fabrikasına karşı sorumluluğunun arkasındadır. Bugün imzalanan anlaşmayla, tesis için yeni bir endüstriyel geleceğin kapılarını aralamak adına önemli bir adım atıyoruz. Osnabrück çalışanları, bu tesisin ne kadar büyük bir uzmanlığa, esnekliğe ve kararlılığa sahip olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Tesis, gelecekte de bu güçlü yönleri üzerine inşa edilecektir." ifadelerini kullandı.

OTOMOBİL ÜRETİMİ BİTECEK SAVUNMA PROJELERİ BAŞLAYACAK

Bu arada söz konusu anlaşma, Osnabrück kentinde 125 yılı aşkın süredir devam eden otomotiv üretimi geleneğinin de sonunu getirecek. 2010 yılında Volkswagen bünyesine katılan fabrikada araç üretimi aşamalı olarak azaltılacak ve 2027 yazında banttan inecek son T-Roc Cabriolet modeliyle otomobil üretimi tamamen durdurulacak.

Bu tarihten sonra Volkswagen tesisin mülkiyetinden çıkacak ancak altyapı ve uzmanlık desteği vermeyi sürdürecek.

Ayrıca Volkswagen’in 2029 yılına kadar olan geçiş sürecinde personel maliyetlerinin bir kısmını karşılamaya devam edeceği belirtiliyor.

SAVUNMA SANAYİSİNE GEÇİŞ PLANININ ETİKLİĞİ TARTIŞILIYOR

Volkswagen’in savunma sanayisine geçiş planı, Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde olduğu bir dönemde, binek araç bölümündeki kayıpları telafi etme ve istihdamı koruma stratejisinin kritik bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Volkswagen'in İkinci Dünya Savaşı döneminde Nazi rejimi için askeri araç üretmiş olması ve zorla işçi çalıştırması, fabrikanın tekrar askeri üretime geçmesini tarihsel açıdan tartışmalı kılıyor. İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle bu ülkeyle söz konusu tesis üzerinden yapılacak bir işbirliği de Almanya'da hem siyasi hem de hukuki bir "etik sınavı" olarak görülüyor.