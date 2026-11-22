Banyo fayanslarında biriken kireç lekeleri, limon ve tuz kullanılarak 15 dakika içinde yüzeyden arındırılabiliyor. Düzenli olarak uygulanan bu yöntem, suda bulunan minerallerin oluşturduğu tortuyu gidererek yüzeylerdeki bakteri oluşumunun önüne geçiyor.

BANYO FAYANSLARINDA KİREÇ NEDEN OLUŞUR?

Banyolarda en sık karşılaşılan sorunların başında fayans yüzeylerinde biriken kireç tabakası geliyor. Bu birikim, şebeke suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum minerallerinin zamanla yüzeylerde çoğalmasından kaynaklanıyor. Oluşan tortu yalnızca fayansları değil, banyoda kullanılan diğer tüm unsurları da doğrudan etkiliyor. Görünmeyen alanlardaki tesisat ve boruların düzenli bakımının yapılması, banyo hijyeninin korunmasına ve fayanslarda kireç oluşumunun önlenmesine katkı sağlıyor.

KİREÇ TORTUSU BAKTERİ BİRİKİMİNE YOL AÇIYOR

Temizlik açısından evin en kritik bölümlerinden biri olan banyolarda kireç birikimi yalnızca görsel bir kirlilik yaratmıyor. Fayans aralarında ve yüzeylerde oluşan kireç tabakası, insan sağlığı açısından tehlike oluşturan çok sayıda bakteriyi bünyesinde barındırıyor. Bu durum banyo genelinde potansiyel bir mikrop birikimine zemin hazırlıyor.

FAYANSLARDAKİ KİREÇ LEKELERİ NASIL TEMİZLENİR?

Tesisat bakımının yanı sıra yüzeylerde görünür hale gelen kireç tortusunu gidermek için limon ve tuz kullanılıyor. İki malzeme ile yapılan temizlik işlemi şu adımlarla uygulanıyor:

Limonu ortadan ikiye bölün.

Kesilen limonun iç kısmına tuz serpin.

Kireçli fayans ve karoları bu karışımla ovun.

Karışımı yüzeyde yaklaşık 15 dakika bekletin.

Sürenin sonunda yüzeyi temiz suyla durulayın.

HİJYEN İÇİN DÜZENLİ UYGULAMA GEREKİYOR

Banyo fayanslarındaki kireç tabakasının temizlenmesi, ev sakinlerinin ve banyoyu kullanan kişilerin sağlığının korunması açısından önem taşıyor. İstenilen hijyen seviyesinin sağlanabilmesi ve kireç oluşumunun engellenebilmesi için bu temizlik işleminin tutarlı ve düzenli aralıklarla tekrarlanması gerekiyor.