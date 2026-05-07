Birçok kişi paspası yalnızca zemindeki suyu çekmesi için kullanıp günlerce aynı şekilde banyoda bırakıyor. Ancak yeterince kurumayan paspasların zamanla kötü koku yayabildiği ve gözle görülmeyen mikroorganizmaları barındırabildiği ifade ediliyor.

EN BÜYÜK HATA ISLAK ŞEKİLDE BIRAKMAK

Uzmanlar, sürekli nemli kalan kumaş yüzeylerin bakteri oluşumunu hızlandırdığına dikkat çekiyor. Özellikle havalandırması yetersiz banyolarda paspasların alt kısmında küf oluşabildiği belirtiliyor.

Kaymaz tabanlı modellerde ise nemin daha uzun süre hapsolduğu ve zeminde istenmeyen kokuya neden olabildiği ifade ediliyor. Bazı kullanıcılar paspasın altını kaldırdıklarında oluşan ağır kokudan dolayı şaşkınlık yaşadıklarını söylüyor.

YIKANMAYAN PASPASLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Temizlik uzmanları, banyo paspaslarının haftada en az bir kez yüksek sıcaklıkta yıkanmasını öneriyor. Kullanım sonrası paspasın dik şekilde kurutulmasının ve banyonun düzenli havalandırılmasının da önemli olduğu belirtiliyor.

Özellikle çıplak ayakla temas edilen yüzeylerde hijyenin büyük önem taşıdığı vurgulanırken, birçok kişinin bu detayı fark etmeden aynı alışkanlığı sürdürdüğü ifade ediliyor.