Banyolarda en çok can sıkan durumların başında kuşkusuz duş fayanslarının ve derz aralarının siyah küf lekeleriyle dolması geliyor. Nem, sabun artıkları ve kir bir araya geldiğinde kaçınılmaz hale gelen bu siyah noktalar için neredeyse herkesin ilk başvurduğu yöntem çamaşır suyu kullanmak oluyor. Ancak uzmanlar uyarıyor: Anlık çözüm gibi görünen bu alışkanlık, aslında banyonuza gizlice zarar veriyor olabilir.

ÇAMAŞIR SUYU BANYOYA ZARAR VERİYOR

İlk sıkıldığında derzleri parlatıp beyazlatmış gibi duran çamaşır suyu, aslında köklü bir temizlik sağlamadığı gibi zamanla felakete zemin hazırlıyor. Gözenekli bir yapıya sahip olan derz malzemesi, sürekli çamaşır suyuna maruz kaldığında kimyasal aşınmaya uğruyor.

Uzmanların tespitlerine göre bu süreç derzlerin zamanla çatlamasına, malzemenin ufalanarak fayans aralarından kopmasına ve renkli derzlerde ciddi solma ve renk bozulmalarına yol açıyor. Üstelik sanılanın aksine çamaşır suyu, küf sporlarını tamamen yok etmekte her zaman başarılı olamıyor.

KÜFLERİ SANİYELER İÇİNDE ÇIKARIYOR

Kimyasallarla derzlerinize zarar vermek yerine, evde kolayca hazırlayabileceğiniz doğal bir macunla küflerden tamamen kurtulabilirsiniz. Karbonatın hafif aşındırıcı kiri sökme gücü ve hidrojen peroksitin küf sporlarını yok eden etkisi birleştiğinde mükemmel bir sonuç veriyor.

Gerekli Malzemeler:

120 ml karbonat

60 ml hidrojen peroksit

10 ml Kastil sabunu

Adım Adım Uygulama:

Karbonat, hidrojen peroksit ve Kastil sabununu geniş bir kapta macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Hazırladığınız yoğun karışımı banyodaki küflü derz çizgilerine cömertçe sürün.

Karışımın küf dokusuna nüfuz edip parçalaması için yaklaşık 10 dakika bekleyin.

Süre sonunda sert kıllı bir temizlik fırçası yardımıyla derz aralarını iyice ovalayın.

Son aşamada fayansları bol suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.

Bu pratik yöntem sayesinde hem derzlerin ömrünü uzatabilir hem de küflerden kimyasalsız bir şekilde kurtulabilirsiniz.