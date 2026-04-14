Akşam saatlerinde Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi’nde gerçekleşen olayda yalnız yaşayan Nazım Ocak banyoda can verdi. Ocak'tan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. Ağabeyinin kendisine ulaşamaması üzerine yapılan ihbar sonrası adrese ekipler sevk edildi. KAFASINI KÜVETE ÇARPMIŞ Olay yerine gelen ekipler, kapının açılması için çilingir çağırdı. Çilingirin yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Nazım Ocak’ı banyoda hareketsiz halde buldu. Yapılan ilk incelemede, Ocak’ın kafasını küvete çarptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi. Ocak'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Ocak'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

