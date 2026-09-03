Kişisel bakım rutinlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak görülen duş lifleri ve süngerleri hakkında uzmanlardan ezber bozan bir uyarı geldi. Banyo sırasında ölü derilerden arınmak için kullanılan duş lifleri, gözenekli yapıları ve maruz kaldıkları nemli ortam nedeniyle mikroorganizmaların hızla üremesi için biçilmiş kaftan haline geliyor.

BANYO LİFLERİ KISA SÜREDE BAKTERİ ÜRETİYOR

Banyo sonrasında havalandırılmayan veya ıslak şekilde asılı bırakılan duş lifleri, ortamdaki sıcaklık ve nemin etkisiyle kısa sürede bakteri ve mantar üretiyor. Bir sonraki duşta aynı lif vücuda uygulandığında ise arındırılmak istenen cilde aslında milyarlarca bakteri yeniden temas ettirilmiş oluyor. Uzmanlar, özellikle açık yarası, sivilcesi veya hassas cilt yapısı olan kişilerin bu durumdan çok daha hızlı etkilendiğini belirtiyor.

CİLTTE BİLİNMEYEN ENFEKSİYONLARA YOL AÇIYOR

Sürekli tekrarlanan bu alışkanlık; ciltte sebepsiz kaşıntılara, kızarıklıklara, sivilce oluşumuna ve hatta kıl kökü iltihaplanmalarına (folikülit) zemin hazırlıyor. Cildin doğal bariyerine zarar veren bu durum, mikropların alt dokulara kadar ulaşmasına imkan tanıyor.

3-4 HAFTADA BİR DUŞ LİFİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Uzmanlar, sentetik plastik lifler yerine doğal liflerin tercih edilmesini, her kullanım sonrası lifin tamamen kuruyabileceği havadar bir alana asılmasını ve en geç 3-4 haftada bir yenisiyle değiştirilmesini öneriyor. Ayrıca lif yerine ellerle veya pamuklu bezlerle temizlenmenin cilt sağlığı açısından çok daha güvenli olduğu vurgulanıyor.