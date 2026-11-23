Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, banyodaki prizden duman çıktığını fark ederek müdahale etmek isteyen Ethem H. (52), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay, 22 Kasım saat 22.00 sıralarında Meydankavağı Mahallesi 1550 Sokak'taki 10 katlı apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Eşiyle yaşayan Ethem H., dumanın geldiği noktayı kontrol etmek için çamaşır makinesini yerinden çekmeye çalıştı. İddiaya göre banyo zemininin ıslak olması nedeniyle akıma kapılan Ethem H., yere yığıldı. Eşinin yere yığıldığını gören kadın, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dairede güvenlik önlemleri alan ekiplerden itfaiye görevlileri banyoyu ve evin içini kontrol etti. YAKLAŞIK YARIM SAAT KALP MASAJI YAPILDI Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ethem H.'ye yaklaşık yarım saat kalp masajı yaptı. Ethem H., ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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