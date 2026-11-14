Yan yana dizilmiş hiç kullanılmamış tuvalet kağıdı ruloları ve üzerlerine kırmızı bir kaptan dökülen gri çimento harcı... İlk bakışta evdeki bir tadilat kazasını andıran bu görüntüler, aslında son günlerde sosyal medyada en çok konuşulan ilginç "kendin yap" (DIY) videolarından birine ait.

Çimentodan dekoratif objeler üreten bir kanal tarafından paylaşılan videonun amacı, sıradan ev eşyalarını şık bir tasarıma dönüştürmekti. Videonun sonunda çimento kuruduğunda ve rulolar çıkarıldığında ortaya dekoratif bir saksı çıktı. Ancak izleyicilerin odaklandığı nokta saksının görüntüsü değil, kullanılan yöntemin kendisi oldu.

Asıl tartışma "israf" üzerinden çıktı

Günlük hayatta kullandığımız nesnelerin bambaşka bir eşyaya dönüşmesi her zaman ilgi çeker. Ancak bu videodaki projede, genellikle geri dönüşüm için kullanılan boş karton rulolar yerine doğrudan sıfır ve hiç kullanılmamış tuvalet kağıtları harcandı.

Durumu fark eden pek çok izleyici, tek bir saksı uğruna temiz ürünlerin ziyan edilmesine yorumlarda tepki gösterdi:

• "Tuvalet kağıdını amacına uygun kullanmak için saklamayı tercih ederim."

• "Bütün bu zahmet ve malzeme tek bir saksı için mi?"

Daha pratik alternatifler önerildi

Videonun altındaki yorumlarda kullanıcılar, tek kullanımlık bu yöntem yerine çok daha mantıklı ve ekonomik çözümler sıraladı. Pek çok kişi, şekil vermek için yıkanıp tekrar kullanılabilen plastik boruları veya çöpe atılacak boş teneke kutuları kalıp olarak kullanmayı önerdi. Bazıları ise en zahmetsiz yolun doğrudan hazır bir saksı satın almak olduğunu belirtti.

Ayrıca yorumlarda pandemi dönemindeki tuvalet kağıdı kıtlığı hatırlatılarak, bu videonun o günlerde yayınlanması halinde çok daha sert tepkiler çekeceğine dair espriler yapıldı.

Yaratıcılık mı, verimlilik mi?

Kısa sürede viral olan bu görüntü, hobi ve ev dekorasyonu projeleriyle ilgili bilindik bir soruyu yeniden gündeme getirdi: Bir şeyi kendi ellerinizle yaparken önemli olan sadece ortaya çıkan sonuç mudur, yoksa harcanan malzeme ve israf da hesaba katılmalı mıdır?

Farklı deneyler yapmayı sevenler için bu yöntem eğlenceli görünebilir. Ancak izleyicilerin genel görüşüne bakılırsa, çoğu kişi banyodaki ruloları yerinde bırakıp dekorasyon için gerçekten atık malzemeleri değerlendirmekten yana.