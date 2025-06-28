Birçok kişinin banyosunda yıllardır bekleyen bir şampuan ya da saç kremi mutlaka vardır. Peki bu ürünler gerçekten bozulur mu?

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), tıbbi içerik barındırmayan şampuanlarda son kullanma tarihi belirtmeyi zorunlu kılmıyor. Avrupa’da ise işler biraz farklı: Eğer ürünün raf ömrü 30 aydan kısaysa, üretici tarihle birlikte “PAO” (açıldıktan sonra kullanım süresi) bilgisini de vermek zorunda. Ürün üzerinde “12M” yazıyorsa, bu ürünün açıldıktan sonra 12 ay boyunca etkisini koruyacağı anlamına geliyor. Yani, tarih sadece kutuda değil, kullanım sürecinde de rol oynuyor.

SÜREDİ DOLAN ŞAMPUAN ZARARLI MI?

Endişe etmeyin! Son kullanma tarihi geçen bir şampuan sizi hasta etmez, ama etkisini yavaş yavaş kaybeder. Köpürmeyebilir, saçınızı eskisi kadar iyi temizlemeyebilir, kokusu farklılaşabilir.

Kozmetik kimyager Madison Thurman’a göre bu, şampuanın sihrini yitirdiği anlamına gelir. Özellikle “hacim verir”, “yağ kontrolü sağlar” gibi iddialı etkiler ortadan kalkabilir.

ŞAMPUANIN BOZULDUĞUNU GÖSTEREN 5 NET İŞARET

PAO süresi geçmiş

Köpürmüyor veya iyi temizlemiyor

Renk ve kıvamda değişiklik var (aşırı sıvı, topaklı veya koyu)

Hoş olmayan ya da ekşi bir koku oluşmuş

Saçınız eskisi gibi yumuşak ve canlı hissettirmiyor

DOĞAL ŞAMPUANLAR DAHA ÇABUK BOZULUR

Bitkisel veya koruyucusuz şampuanlar daha kısa ömürlüdür. Bu ürünler özellikle ışık ve sıcaklığa duyarlıdır. Duşta pencere önünde bırakılan şişeler daha hızlı etkisini kaybedebilir. Bu yüzden karanlık ve serin bir yerde saklamak önemli.

Küçük bir not...

PAO tarihini unutmamak için basit bir yöntem: Ürünü açtığınız tarihi şişeye bir kalemle yazın ya da telefonunuza not alın. Bu sayede, saç bakım ürünlerinizin gerçekten işlevini yerine getirip getirmediğini takip etmek çok daha kolay olur.