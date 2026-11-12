Günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonları ev içinde bıraktığımız yerler, hem cihaz sağlığını hem de maruz kaldığımız radyasyon oranını doğrudan etkiliyor.

Teknoloji uzmanları, özellikle banyo ve ayna önü gibi alanların telefonlar için adeta bir "kör nokta" oluşturduğuna dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunuyor.

Sinyal zayıfladıkça radyasyon artıyor

Akıllı telefonlar, baz istasyonlarıyla iletişim kurabilmek için sürekli olarak elektromanyetik sinyaller gönderip alır. Kalın duvarlı banyolar veya metal kaplamalı arka yüzeylere sahip büyük aynalar, bu sinyallerin geçişini engeller ve dalgaların yansımasına neden olur.

Telefon, bu kör noktalarda zayıflayan sinyali yakalayabilmek için anten gücünü otomatik olarak maksimum seviyeye çıkarır. Uzmanlar, cihazın sinyal arama çabasının yaydığı radyasyon (SAR) miktarını normal koşullara kıyasla 2 katına kadar artırabildiğini belirtiyor.

Tek tehlike radyasyon değil

Telefonları banyoya götürmek veya lavabo kenarındaki aynaların önüne bırakmak, donanımsal açıdan da ciddi riskler barındırıyor:

• Görünmeyen Buhar Tehlikesi: Suya dayanıklılık sertifikasına sahip telefonlar bile sıcak su buharına karşı tamamen korumasızdır. Mikroskobik su zerrecikleri hoparlör ve şarj girişlerinden içeri sızarak anakartta oksitlenmeye yol açabilir.

• Batarya Ömründe Kısalma: Sürekli yüksek güçle sinyal arayan bir telefon, bekleme modunda bile normalden çok daha fazla enerji tüketir. Bu durum bataryanın hızla ısınmasına ve ömrünün kısalmasına neden olur.

Telefonları nereye koymalıyız?

Uzmanlar, ev içindeyken akıllı telefonların sinyali kesmeyen açık alanlarda, özellikle ahşap masalar veya kumaş yüzeyler üzerinde tutulmasını öneriyor. Ayrıca gece uyurken cihazın başucundan en az bir metre uzakta bırakılması veya uçak moduna alınması, gereksiz elektromanyetik maruziyeti önlemenin en etkili yolları arasında gösteriliyor.