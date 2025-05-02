Süper Lig’de Göztepe formasıyla attığı gollerle dikkat çeken Romulo için Trabzonspor devreye girdi. Beşiktaş’ın da transfer listesinde olan Brezilyalı forveti kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, İzmir ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Fırtına’da kiralık olarak forma giyen Banza’nın bonservisi Braga’da. Portekiz kulübünün yüksek talebi nedeniyle Trabzonspor, Romulo’yu transfer etmek istiyor. Romulo bu sezon Göztepe formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 29 maça çıktı. Brezilyalı santrfor bu karşılaşmalarda takımına 15 gol ve 10 asistlik katkı sağladı