Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Göksu Barajı'nda akşam saatlerinde bir olay yaşandı. Baraj gölünde bir kişinin suda hareketsiz halde olduğu fark edildi. Görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır İtfaiyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri ile jandarma dalgıçları sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu, hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen ve bir erkeğe ait olduğu belirtilen cenaze, sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze, kimliğinin ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.