Konya’nın Hadim ve Güneysınır ilçelerinden geçen Göksu nehri, DSİ tarafından Avşar ve Eğiste barajlarında su tutulmasından dolayı kurudu.

YÜZ BİNLERCE BALIK TELEF OLDU

Nehre akan suyun kesilmesinden dolayı yüz binlerce balık telef olurken, bölgede sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan üreticiler susuzluk nedeniyle zor günler yaşıyor.

SU VERİLMEZSE ÇİFTÇİLİK BİTECEK

Suyun dereye verilmemesi halinde bölgede çiftçiliğin biteceğini ve ekolojik dengenin bozulacağını söyleyen bölge sakinleri yetkililere çağrıda bulundu. Üreticiler ayrıca bölgenin Akdeniz ve karasal iklimin geçiş noktasında olduğunu ve Konya’nın ilk sebze ve meyve hasadının burada yapıldığını kaydetti.

“SU GELMEZSE 5-6 MAHALLEDE BİR ALLAH’IN KULU KALMAZ”

Güneysınır ilçesi Sarıhacı Mahallesi’nde sebze ve meyve yetiştiriciliği yapan Soner Aslan, suyun verilmemesi halinde bölgede çiftçiliğin biteceğini ve köyü terk edeceklerini söyledi. Aslan, “Kendimi bildim bileli buradayım. Yaklaşık 10 gündür su sıkıntısı çekiyoruz. Çilek yetiştiriciliği yapıyroruz ve 1-2 günlük canımız kaldı. Köylerden şehre göç olduğunu söylüyorlar. Bizim niyetimiz köyümüzde kalıp, üretim yapmak ama Avşar ve Eğiste Barajları nedeniyle suyumuz tamamen kesildi. Bizim ektiğimiz sebze ve meyve su vermemiz lazım ama suyumuz yok. Yarın kimse köylerde niye adam kalmadı demesin. Köylerde bu yüzden adam kalmayacak. Su gelmezse 5-6 mahallede bir Allah’ın kulu kalmaz. Buraya gelen işçi arkadaşlarımız var onlarda bizimle birlikte evlerine ekmek götürüyor. Bırakın işçiyi bu gidişle kendi bahçesinde bile çalışacak adam kalmayacak.Sizden tek ricamız suyumuzu geri verin” dedi.

“SU OLMAZSA ÇİFTÇİLİK ÖLÜR GİDER”

Konya’nın Hadim ilçesi Yukarıeşenler Mahallesi’nde salatalık yetiştiriciliği yapan Mehmet Öksüz, su kesintisi nedeniyle zor günler yaşadıklarını belirtti.

Hem ürünlerinin hem de nehirdeki canlıların bitmemesi için yetkililere çağrıda bulunan Aslan, “Hadim Göksu nehri yakınında çiftçilik yapıyorum. Burada 13 bin metrekarede kapalı serada üretim yapıyorum. Şu an büyük bir su sorunumuz var. Suyumuz birden kesildi ve üretimimiz zora girdi. Su olmadan bu bölgede biz hiçbir şey üretemeyiz. Konya’nın ilk sebze ve meyve üretimi bizim bölgede yapılıyor. Konya’ya ilk yerli ürünleri biz veriyoruz. Su olmazsa biz burada hiçbir şey yapamayız ve çiftçilik ölür gider. Sadece çiftçilik değil, canlı varlıklardan da çok giden var. Hem balıklarımız hem yengeçlerimiz telef oldu. Üretime devam edebilmemiz, çiftçiliğin bitmemesi için suyumuzu en kısa sürede vermeleri lazım. Devletimiz çiftçinin yanındayız diyorsa bu sorunumuza el atması lazım” ifadelerini kullandı.

“SUYUMUZU KİM KESTİYSE TEKRAR GERİ VERSİN”

Bölge sakinlerinden Mehmet Aslıkara, ise suyun kesilmesine tepki göstererek şunları söyledi:

“Biz bu köyün sevdalılarıyız ve burada oturuyoruz. Biz bu suyun içerisinde bu balıklarla iç içe büyüdük. Şimdi deremizde su olmadığı için bir tane balık yavrusu, yengeç, kurbağa kalmadı. Şu derenin hali bizim içimizi acıtıyor. Buradaki balıklar telef oldukça ekolojik denge iyice bozulacak. Eğer bu su DSİ tarafından kesilmişse DSİ hem bizim hem de doğanın dengesini bozuyor. Biz bu bölgede çiftçilik yapıyoruz. Ben bu bölgeyi sevdiğim için bu bölgeden ayrılmadım. Ama burada kalmam için de karnımı doyurmam, çocuklarıma bir gelecek hazırlamam gerekiyor. Bu su buradan gittikten sonra benim burada kalmamın hiçbir manası yok. Bizim bu suyumuzu kim kestiyse tekrar geri versin. ”

“İNSANLAR BURADA PERİŞAN”

Bir başka bölge sakini ise susuzluk nedeniyle bölge sakinlerinin perişan olduğunu ifade erek şöyle konuştu:

“Ortalama zekâya sahip bir insan bu suyun bu doğaya faydasını bilir. Gezi Parkı’nda 4 ağaç için ortalığı ayağa kaldıranlar gelsinler de burada çırpınan milyonlarca balık için konuşsunlar. Ben hem çiftçiler hem de doğaseverler adına konuşuyorum. Avşar Barajı ve Eğiste Barajı birbirine bağlanmamış ve boşuna su tutuluyor orada. Burası İç Anadolu ve Akdeniz’in arasında bir bölge. İnsanlar burada şu an perişan. Gelsin baksınlar. Orada masa başında oturmakla devlet yönetilmez”

“6-7 KÖY SUSUZ KALDI”

Sarıhacı Mahallesi Muhtarı Kamil Gedik ise, nehirdeki suyun kesilmesinden bölgedeki 6-7 mahallenin etkilendiğini kaydetti.

Gedik, “3 gün öncesine kadar suyumuz vardı. Ancak 1 haftadır gün gün suyumuz azaldı ve sonunda kesildi. Burada 6-7 köy var buralar susuz kaldı. Biz burada sebze ve meyve yetiştiriyoruz. Bu ürünleri yetiştirebilmemiz için su lazım. Şu an balıklarımız da burada telef oldu. Bu suyun verilmesini yetkililerden istiyoruz” şeklinde konuştu.