Missouri Nehri üzerindeki barajda zebra midyeleri yaklaşık 10 yıldır ciddi bir sorun oluşturuyor. Çok hızlı çoğalan bu küçük canlılar yalnızca yüzeyleri kaplamakla kalmıyor; borulara ve su sistemlerine yerleşerek barajın çalışması için gerekli ekipmanları da etkileyebiliyor.

HER KAPAĞA YAKLAŞIK 11 TON EK YÜK BİNMİŞ

Sorunun büyüklüğü, 3-5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen bakım sırasında ortaya çıktı. Normal şartlarda tek bir su alma kapağı yaklaşık 40 ton ağırlığında. Sudan çıkarılan üç kapağın ise midyeler ve diğer birikintiler nedeniyle ortalama 51 tona ulaştığı belirlendi.

Başka bir ifadeyle her kapağın üzerinde yaklaşık 11 tonluk fazladan yük oluşmuştu. Üç kapak temizlendiğinde çıkarılan zebra midyeleri ve birikintilerin toplam ağırlığı 34 tonu geçti.

Zebra midyelerinin en büyük tehlikesi ise yalnızca bu ağırlık değil. Barajdaki ham su sistemlerine giren canlılar boruların, soğutucuların ve diğer ekipmanların içinde birikerek su akışını azaltabiliyor. Bu durum elektrik üretiminde kullanılan sistemlerin bakım ihtiyacını artırırken beklenmedik duruşlara da yol açabiliyor.

10 YILDIR MÜCADELE EDİYORLAR

Gavins Point Barajı'nda zebra midyeleri ilk kez 2015'in sonlarında görülmeye başladı. Aradan geçen sürede istilacı tür, tesisin en önemli bakım sorunlarından biri haline geldi. Yetkililer özellikle midyelerin kısa sürede büyük yüzeyleri kaplayabilmesinin mücadeleyi zorlaştırdığını belirtiyor.

Barajda midyelerin iç sistemlere yerleşmesini azaltmak için ultraviyole ışık ve özel kimyasal uygulamalardan yararlanılıyor. Bu yöntemler borular ve soğutma sistemlerindeki yoğunluğu kontrol altında tutmaya yardımcı olsa da rezervuarın tamamındaki midyeleri ortadan kaldırmak mümkün değil. Bu nedenle suyla sürekli temas eden büyük parçaların düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor.

Gavins Point'teki sorun yalnızca tek bir barajla sınırlı değil. Zebra midyeleri Missouri Nehri boyunca farklı su sistemlerine yayılmış durumda ve soğutma sistemlerinden su arıtma altyapısına kadar birçok tesiste benzer problemlere yol açabiliyor. Gavins Point'te sudan çıkarılan üç kapağın üzerinden 34 tondan fazla midye ve birikinti temizlenmesi, istilanın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.