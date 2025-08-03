Orman yangınları ve mevsim etkisiyle kuruma noktasına gelen İzmir'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.
YÜRÜYEREK KARŞIYA GEÇİLİYOR
Barajda su seviyesinin düşmesiyle birlikte, baraj yapımından önce kullanılan eski İzmir-Çeşme kara yolu suların çekildiği alanda yeniden görünür hale geldi. Yürüyerek karşıya geçmenin mümkün olduğu yol, dronla görüntülendi.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) verilerine göre, 1 Ağustos 2024'te barajın doluluk oranı yüzde 22,39 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 3,13 olarak kaydedildi.
SAATLERCE SU KESİNTİSİ UYGULANIYOR
İZSU'dan yapılan açıklamada, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda doluluk oranının yüzde 5'in altına düşmesi nedeniyle ilçede 25 Temmuz'dan itibaren her gün 23.00-06.00 saatlerinde zorunlu su kesintisi uygulandığı bildirilmişti.
Açıklamada, su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle 7 saat uygulanan kesintinin, 31 Temmuz'dan itibaren 10 saate çıkarıldığı duyurulmuştu.
İlçede zaman zaman yaşanan su kesintileri nedeniyle evsel su depolarına talep artmıştı.