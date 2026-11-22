Artvin’deki Yusufeli Barajı’nda su seviyesi yaklaşık 80 metre geriledi. Suların çekilmesiyle baraj altında kalan yedi köyden biri olan Çeltikdüzü’nde cami, okul, evler, yollar, bağ ve bahçeler yeniden gün yüzüne çıktı.

Eski yerleşim alanlarını görmeye gelen köylüler, bir zamanlar yaşadıkları yerlerde anılarını tazeledi. Köyün yeniden görünür hale gelen yapılarını yakından görenler duygusal anlar yaşadı.

“BU CAMİDE NAMAZ KILMIŞTIM”

Köyüne hasret gidermek için geldiğini söyleyen Barış Pehlivan, “Baraj sularının çekilmesiyle eski yerleşim yerleri, cami, okul, evler meydana çıktı. Ben de köyüme geldim hasret gideriyorum. Hasret gideriyor, anılarımızı yad ediyoruz. Bu camide namaz kılmıştım. Arada hasret gidermek için geliyoruz” diye konuştu.

Murat Kundakçı da köyün tarihine tanıklık etmek için geldiklerini belirterek, “Burada dedelerimizin, ninelerimizin yaşam alanlarını görünce duygusallaşıyoruz. Bu aylarda genelde gelip eski günleri yad ediyoruz” dedi.

İLÇE MERKEZİ VE YEDİ KÖY SU ALTINDA KALMIŞTI

Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı’nın temeli 26 Şubat 2013’te atıldı. Gövde yüksekliği 275 metre olan baraj, Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı.

2022’de su tutmaya başlayan barajın suları, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini kapladı. Barajın inşası sürecinde halk, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı.

Yusufeli Barajı ve hidroelektrik santralinin kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat.