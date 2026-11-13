Vietnam’ın Lam Dong eyaleti, ülkenin yenilenebilir enerji dönüşümünde önemli bir dönüm noktası olacak devasa bir çevre projesine onay verdi.

Dak Sin 1 hidroelektrik barajının rezervuarı üzerine kurulacak 30 megavat (MW) kapasiteli yüzer güneş enerjisi santrali için start verildi. Yaklaşık 33,3 hektarlık devasa bir alanı kaplayacak projenin 31 hektarı doğrudan su yüzeyine kurulacak panellerden oluşacak. Geri kalan küçük kısım ise karadaki idari ve teknik tesisler için kullanılacak.

İddialı proje yaklaşık milyonlarca dolar yatırımla hayata geçirilecek. Projede doğrudan suya monte edilen yüzer platformlar üzerinde, yüzde 24’ün üzerinde bir enerji verimliliğine sahip olan ve ışığı en yüksek oranda elektriğe dönüştüren son teknoloji monokristal fotovoltaik hücreler kullanılacak.

Tam kapasiteye ulaştığında, santralin ilk yılında şebekeye yaklaşık 52.327 gigavat-saat (GWh) elektrik sağlaması öngörülüyor. Baraj gölündeki suyun panelleri serin tutması sayesinde enerji üretiminin karadaki sıradan santrallere göre çok daha verimli olması bekleniyor.

İNŞAATA 2028 YILINDA BAŞLAYACAKLAR

Resmi onayları alınan projenin idari, çevresel ve inşaat izin süreçleri 2027 yılının ortasına kadar tamamlanacak. İnşaat çalışmalarının ardından tesisin 2028 yılının son çeyreğinde tamamen faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Vietnam hükümeti, 2072 yılına kadar tam 46 yıl boyunca işletilmesi planlanan bu çevre dostu yatırımı çok sıkı denetleyecek. Eyalet yetkilileri, yatırımcı şirketin inşaat, çevre koruma ve işçi hakları gibi tüm yasal prosedürlere eksiksiz uymasını şart koştu.

Denetimlerin yerel maliye, sanayi ve çevre departmanları tarafından ortaklaşa yürütüleceği ve herhangi bir aksaklıkta projenin askıya alınabileceği belirtildi.