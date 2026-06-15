Anti-Atlas Dağları’nın zirvesine yerleştirilen yeni nesil lifli ve özel kaplamalı ağ yapıları, sisteki mikroskobik su damlacıklarını yüzeyinde toplayarak birleştiriyor. Büyüyen su damlaları yer çekimi etkisiyle ağların altındaki toplama haznelerine akıyor. Depolarda biriken temiz içme suyu, herhangi bir pompa veya enerji tüketimine gereksinim duyulmadan, tamamen yer çekiminden faydalanan boru hatlarıyla doğrudan aşağıdaki köylere dağıtılıyor. Modern polimer malzeme kullanımı sayesinde su toplama kapasitesi eski yöntemlere kıyasla önemli ölçüde artış gösteriyor.

İŞ YÜKÜ HAFİFLEDİ

Yerel bir kuruluş olan Dar Si Hmad tarafından yürütülen proje, bölgedeki günlük yaşam dinamiklerini ve sosyal yapıyı da doğrudan etkiliyor. Temiz su temini için her gün kilometrelerce yürümek ve saatler harcamak zorunda kalan kadın ve çocukların iş yükü sistem sayesinde hafifletildi. Geçmişte ailelerine su taşıma mecburiyeti nedeniyle eğitim hayatından uzak kalmak durumunda kalan kız çocukları, suyun boru hatlarıyla köylere ulaştırılmasıyla birlikte düzenli olarak okula devam etmeye başladı.

SUYUN KALİTESİ TESTLERDEN GEÇTİ

Projenin ilk aşamalarında yerel halk, doğrudan havadan ve sisten elde edilen suyun doğallığı konusunda endişe ve önyargıyla yaklaşarak temkinli bir tutum sergiliyordu. Ancak zaman içinde gerçekleştirilen testler suyun kalitesini ve güvenilirliğini kanıtladıkça bu çekinceler yerini güvene bıraktı.

Birleşmiş Milletler (BM) de sıfır enerji sarfiyatıyla çalışan bu çevreci altyapı sistemini, küresel iklim krizi ve kuraklıkla mücadelede tüm dünyaya örnek bir uygulama olarak gösteriyor.