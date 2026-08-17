Eylül 2025'te resmen hizmete giren, 5 bin 150 megavat kurulu güce ve 74 milyar metreküplük rezervuar kapasitesine sahip dev tesis, iki ülke arasındaki tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor.

Kahire yönetimi, Etiyopya Su ve Enerji Bakanı'nın Nil Nehri üzerinde yeni barajlar inşa etme ve aşağı havzadaki ülkelere giden su akışını tek taraflı yönetme yönündeki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Mısırlı yetkililer, bu tür girişimlerin uluslararası hukuku açıkça ihlal ettiğini belirterek Addis Ababa'yı uyardı. Gelinen noktada kriz, barajın inşaat sürecinden Mavi Nil'in su akışını kimin kontrol edeceğikavgasına dönüştü.

ETİYOPYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Nil Nehri'ni varoluşsal bir hayatta kalma kaynağı olarak gören Mısır, Etiyopya'nın tek taraflı hamlelerinin özellikle uzun süreli kuraklık dönemlerinde aşağı havza ülkelerini büyük risklerle baş başa bırakacağını savunuyor.

Bu doğrultuda Kahire, barajın işletilmesini düzenleyen ve yasal olarak bağlayıcı olan uluslararası bir anlaşmanın yapılması için diplomatik baskısını sürdürüyor. Diğer taraftan Etiyopya ise barajın temel amacının elektrik üretimi, sanayileşme ve ekonomik kalkınma olduğunu öne sürerek projenin komşu ülkelere zarar vermediğini, aksine düzenli su akışı ve elektrik ihracatı imkanı sağladığını iddia ediyor.

Global Firepower 2026 verilerine göre Afrika'nın en güçlü askeri gücü konumundaki Mısır ile kıtada beşinci sırada yer alan Etiyopya arasındaki bu güç dengesizliği, diplomatik uyarılara ayrı bir boyut katıyor.

Mısır herhangi bir askeri harekat ilanında bulunmasa da Etiyopya'nın Nil sistemi üzerinde yeni baraj projelerine girişmesi endişeleri artırıyor.