Dam Removal Europe tarafından yayımlanan rapora göre, Avrupa genelinde bir yıl içinde en az 603 baraj ve nehir engeli kaldırıldı. Bu sayı, önceki yıla göre yüzde 11 artarak yeni bir rekora ulaştı.

3 BİN 740 KİLOMETRELİK NEHİR YENİDEN BİRLEŞTİ

Çalışmalar sonucunda 3 bin 740 kilometreden fazla nehir hattında suyun kesintisiz akışı yeniden sağlandı. En fazla engelin kaldırıldığı ülkeler İsveç, Finlandiya ve İspanya oldu.

Kaldırılan yapıların yarısını yolların altındaki su geçişleri, yüzde 31'ini küçük bentler, yüzde 10'unu ise barajlar oluşturdu. Yapıların yüzde 78'inin yüksekliği iki metrenin altındaydı.

Uzmanlar, bu engellerin özellikle balıkların üreme alanlarına ulaşmasını zorlaştırdığını ve nehirlerdeki doğal yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

AVRUPA'DA 25 BİN KİLOMETRELİK HEDEF

Avrupa Birliği, 2030 yılına kadar en az 25 bin kilometrelik nehrin serbest akışını yeniden sağlamayı hedefliyor. Bu kapsamda kullanım dışı kalan barajların ve nehirlerdeki eski yapıların kaldırılmasına öncelik veriliyor.

Portekiz'in Côa Vadisi'nde bulunan iki eski geçici barajın kaldırılması da gündemde. Projenin hayata geçirilmesi halinde yaklaşık 50 kilometrelik nehir bağlantısı yeniden sağlanabilecek. Ancak çalışmalar için gerekli finansman henüz bulunamadı.

Uzmanlar, Avrupa nehirlerinde hâlâ çok sayıda yapay engel bulunduğunu ve doğal yaşamın iyileştirilmesi için çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguluyor.