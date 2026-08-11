Çalışmalar, aktif olarak kullanılan büyük hidroelektrik barajlarından çok, yıllar önce inşa edilen ancak artık işlevini kaybetmiş küçük yapılara odaklandı. Kaldırılanlar arasında eski küçük barajların yanı sıra suyun önünü kesen bentler, savaklar ve yolların altından su geçirmek için yapılan menfezler bulunuyor. Yapıların büyük bölümünün 2 metreden daha alçak olduğu belirtildi.

603 ESKİ BARAJ, BENT VE MENFEZ KALDIRILDI

En fazla kaldırma işlemi İsveç’te gerçekleştirildi. Ülkede 173 eski yapı sökülürken Finlandiya 143, İspanya ise 109 yapıyla öne çıktı. İzlanda ve Kuzey Makedonya da ilk kez nehirlerindeki kullanılmayan yapıları kaldıran ülkeler arasına katıldı.

İzlanda’daki Melsá Nehri bunun dikkat çeken örneklerinden biri oldu. 1958’de bir çiftliğe elektrik sağlamak amacıyla yapılan küçük hidroelektrik barajı, işlevini kaybetmesine rağmen onlarca yıl nehirde kaldı. Yapının kaldırılmasıyla yaklaşık 2,55 kilometrelik nehir bölümü yeniden açıldı.

3 BİN 740 KİLOMETRELİK NEHİR YENİDEN BAĞLANDI

Bu yapıların kaldırılmasının temel amacı, nehirlerin kesintisiz akışını yeniden sağlamak. Eski baraj ve bentler balıkların göç yollarını keserken tortu ve besin maddelerinin nehir boyunca taşınmasını da etkileyebiliyor.

Rapora göre yapılan çalışmalar sonucunda 3 bin 740 kilometreden fazla nehir yeniden bağlantıya kavuştu. Avrupa’da hâlâ 150 binden fazla kullanılmayan nehir yapısının bulunduğu belirtilirken, benzer çalışmaların önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi planlanıyor.