İZSU’nun açıklamasına göre, küresel iklim değişikliği ve yetersiz yağışlar nedeniyle barajlardaki su rezervleri kritik seviyelere geriledi, yer altı su kaynaklarında ise verim kaybı yaşandı.

Kurum, yeni kuyular açılması ve mevcut kaynakların iyileştirilmesi gibi adımlar atıldığını, ancak su tüketiminin kısıtlanmasının artık kaçınılmaz olduğunu belirtti.

'TASARRUF ZORUNLA HALE GELDİ'

Açıklamada, “Su kaynaklarında ciddi azalma yaşanmıştır. Tasarruf önlemleri almak zorunlu hale gelmiştir” denildi.

İZSU, kesintilerden etkilenmemek için vatandaşların önceden tedbir almasını istedi.

Kesintilerin teknik altyapıya bağlı olarak bazı mahallelerle sınırlı olacağı, ihtiyaç halinde ek bilgilendirme yapılacağı ifade edildi.

Kesintiden Etkilenecek İlçeler ve Tarihler

Su kesintileri, aşağıdaki ilçelerde belirtilen tarihlerde uygulanacak:

Bölge 1: Bayraklı, Konak, Gaziemir – 6, 11, 16 Ağustos

Bölge 2: Karşıyaka, Çiğli – 7, 12, 17 Ağustos

Bölge 3: Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka – 8, 13, 18 Ağustos

Bölge 4: Bornova, Bayraklı – 9, 14, 19 Ağustos

Bölge 5: Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Konak, Karabağlar – 10, 15, 20 Ağustos

İZSU, suyun verimli kullanımı için vatandaşların duyarlılık göstermesini ve kesinti programına uygun hazırlık yapmasını talep etti.