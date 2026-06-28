CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Keles ilçesine bağlı Baraklı Köyü’nde hayvancılık ve meyvecilikle geçimini sağlamaya çalışan üreticileri ziyaret etti. Dağ yöresindeki çiftçilerin sorunlarını yerinde dinleyen Öztürk, üreticilerin artan girdi maliyetleri, düşen alım gücü, işçilik sıkıntısı ve plansız tarım politikaları nedeniyle üretimden kopma noktasına geldiğini ifade etti. Kurban Bayramı sonrası hayvanların önemli bir bölümünün satılamayarak elde kaldığını belirten Öztürk, kiraz üretiminde de maliyetlerin karşılanamadığını aktardı.
KİRAZ ÜRETİCİSİ MALİYETLERİN ALTINDA EZİLİYOR
Baraklı’daki kiraz üreticilerinin büyük bir çıkmazla karşı karşıya olduğunu dile getiren Hasan Öztürk; ilaç, sigorta, su ve işçilik maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çekti. Kirazın dalında kaliteli ve bereketli görünmesine rağmen üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını vurgulayan Öztürk, çiftçilerin ürünü toplamama noktasına geldiğini ifade etti. Tarım ve hayvancılıktaki asıl sorunun plansızlık olduğunu savunan Öztürk, mevcut ticaret modelinde üreticilerin değil, ithalatçıların ve aracıların korunduğunu ileri sürdü.
GENÇ NÜFUS KÖYLERİ TERK EDİP FABRİKALARA GİDİYOR
Dağ yöresinde genç nüfusun hızla azaldığını ve köylerin boşaldığını belirten CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, bu durumun üretimin sürdürülebilirliğini tehlikeye attığını söyledi. Geçmişte Baraklı Köyü'nde binlerce koyun bulunmasına rağmen bugün bu sayıların çok uzağında kalındığını ifade eden Öztürk, gençlerin toprak ve hayvan sahibi olsalar dahi geçinemedikleri için Bursa'daki fabrikalarda işçi olmayı tercih ettiklerini dile getirdi.
TARIMDA DOĞRU PLANLAMA VE GÜÇLÜ DESTEK ŞART
Tarım ve hayvancılığın piyasanın insafına terk edilemeyeceğini vurgulayan Öztürk, doğru planlama ve güçlü destekleme politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Çiftçinin mazot, yem, ilaç, su, sigorta ve işçilik maliyetleri altında ezildiğini belirten Öztürk, üretenin önce kazanacağı bir düzeni hep birlikte kurmak zorunda olduklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.