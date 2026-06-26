Karşılaşmayı izlemek için stadyuma gelen çok sayıda ünlü isim arasında Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Colin Farrell, Ashton Kutcher ve dünyaca ünlü model Barbara Palvin de yer aldı.

Maçın tribünlerde en çok konuşulan anlarından biri ise bir Türk taraftarın Barbara Palvin ile çektirdiği fotoğraf oldu. Karşılaşma sırasında çekilen kareyi sosyal medya hesabından paylaşan taraftarın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.

'ŞANSLI TARAFTAR'

Özellikle Barbara Palvin'in fotoğraftaki ifadesi ve karedeki samimi atmosfer sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı. Kullanıcılar paylaşımın altına "Gecenin en şanslı taraftarı", "Bütün şansını bu fotoğrafta kullanmış" ve "Böyle bir kareyi yıllarca unutamazdım" gibi yorumlar yaptı.

Kısa sürede viral olan fotoğraf, ABD-Türkiye maçının tribünlerde hafızalara kazınan anlarından biri olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.