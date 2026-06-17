Geçtiğimiz yılın ekim ayında vekaleten Samsun'un Ladik ilçesine 'kaymakam' olarak görevlendirilen Tuğçe Orhan, şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile asaleten Ladik Kaymakamı olmuştu.



Sarı saçları ve alışılmış vali profilinin dışında kalan görüntüsü ile sosyal medyada 'Barbie Kaymakam' olarak anılmaya başlanan Orhan, kısa süre içerisinde gösterdiği başarı ile terfi aldı.



27 ilçeye yönelik yapılan mevzuat değişikliğinin ardından Orhan'ın da yeni görevi belli oldu.





VALİ YARDIMCISI OLDU



Görüntüsüyle gündem olmasının yanı sıra kısa süre içerisinde Ladik halkı tarafından da sevilen Orhan, aylar içerisinde terfi almayı başardı.



30 yaşındaki genç bürokrat, bu gece yayımlanan Resmi Gazete'deki atama kararları ile Burdur Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.





TUĞÇE ORHAN KİMDİR?

1995 yılında Elazığ’da doğan Tuğçe Orhan, Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden dereceyle mezun oldu. Aynı üniversitede Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamlayan Orhan, İçişleri Bakanlığı’nın 110. Dönem Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı.

Elazığ, Ankara, Düzce ve Bolu’da çeşitli staj ve görevlerde bulunan Orhan, Bolu’nun Seben ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. İngiltere’nin Londra kentinde dil eğitimi alan ve Birleşik Krallık’ın idari yapısı üzerine incelemelerde bulunan Orhan, daha sonra Samsun’un Ladik ilçesinde kaymakam olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Burdur Vali Yardımcılığı görevine atanan Tuğçe Orhan, genç yaşta üstlendiği görevlerle dikkat çeken mülki idare amirleri arasında yer alıyor.







