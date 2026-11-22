İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Barcelona, sahasında Villarreal'i 3-2 mağlup etti. Camp Nou'da ilk yarıyı iki farklı geride tamamlayan Katalan ekibi, ikinci yarıda 10 dakika içinde bulduğu üç golle galibiyete ulaştı.

Villarreal, 5. dakikada Tajon Buchanan'ın golüyle öne geçti. Konuk ekip, iki dakika sonra Tani Oluwaseyi ile farkı ikiye çıkardı ve soyunma odasına 2-0 üstün girdi.

57'DE BAŞLAYAN GERİ DÖNÜŞ

Barcelona, 57. dakikada Gerard Martín'in golüyle farkı bire indirdi. 61. dakikada Fermín López skoru 2-2'ye getirdi.

67. dakikada Pau Navarro'nun kendi kalesine attığı gol, Barcelona'yı 3-2 öne geçirdi. Karşılaşma bu skorla sona erdi. Lamine Yamal da mücadelede bir penaltıdan yararlanamadı.

Bu sonuçla ligde 13 maçta 12. galibiyetini alan Barcelona, puanını 36'ya yükselterek liderliğini korudu. Villarreal ise 15 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Barcelona, Deportivo deplasmanına çıkacak. Villarreal ise Celta Vigo'ya konuk olacak.