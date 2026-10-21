UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Paris Saint-Germain, Parc des Princes'te konuk ettiği Barcelona'yı 4-2 yendi. Bu sezon daha önce oynadığı 11 resmi maçın tamamını kazanan Barcelona'nın serisi Paris'te sona erdi.

Ev sahibi PSG, 38. dakikada Desire Doue'nin golüyle öne geçti. Barcelona, 55. dakikada Espart ile eşitliği sağladı. Lucas Hernandez, 72. dakikada PSG'yi yeniden öne geçirirken Lamine Yamal'ın 79. dakikadaki golü skoru 2-2'ye getirdi.

PSG, 82. dakikada Vitinha ve 86. dakikada Fabian Ruiz'in golleriyle karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

La Liga ve Avrupa dahil bu sezon tüm kulvarlarda ilk mağlubiyetini alan Barcelona, 6 puanda kaldı. Puanını 9'a yükselten PSG ise ilk 8 yolunda önemli bir adım attı.