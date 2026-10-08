Galatasaray'ın Barcelona ile 13 Ekim’de oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi dünkü Divan Kurulu toplantısında korkunç bir tablo ortaya çıktı.

Divan Kurulu üyesi Mete İkiz, “Artışlar iyi durumda ama en üzüldüğüm; yayın gelirleri. 16 milyon… Koskoca Galatasaray dört senedir şampiyon, aldığı para bu. Türk futbolunun kanayan yarası. Bunun muhakkak düzelmesi lazım!” dedi.

Premier League’de Arsenal 198.7, Serie A’da Inter 80.2, Bundesliga’da Bayern Münih 83.4 ve Ligue 1’de şampiyon PSG 70-75 milyon Euro yayın geliri elde etti.

Yayından 16 milyon Euro kazanan Galatasaray’ın 160 milyon Euro kazanan Barcelona ile nasıl rekabet edeceği doğal olarak sorgulanıyor. Cimbom, Barcelona karşısına sadece sportif değil, bu rakamlarla da çıkacak.