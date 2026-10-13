UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak Barcelona'nın başkanı Joan Laporta, karşılaşma öncesinde resmî yemek öncesi değerlendirmelerde bulundu. İki kulübün yöneticilerinin buluşacağı yemek öncesinde konuşan Laporta, hem takımının mevcut durumunu hem de İstanbul'daki atmosferi değerlendirdi.

"BURASI BİR CEHENNEM"

İstanbul'u çok beğendiğini ifade eden Laporta, Galatasaray'ın iç saha atmosferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Barcelona Başkanı, "Türkiye'deyiz ve Galatasaray'a karşı oynayacağız. İstanbul, tavsiye ettiğim harika bir şehir. Galatasaray'ın stadyumunda futbol solunuyor ve burası bir cehennem. Oynamaktan hoşlandığınız türden bir maç." dedi. Laporta, Real Madrid'in şikâyetleriyle ilgili sorulara yanıt vermek istemediğini belirterek sadece Barcelona hakkında konuşacağını vurguladı.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İSTİYORUZ"

Barcelona'nın bu sezon tüm kulvarlarda zirveyi hedeflediğini dile getiren Laporta, Şampiyonlar Ligi'nin öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Takımın maça hazır olduğunu belirten başkan, son antrenmandaki yüksek tempodan ve futbolcuların motivasyonundan memnun kaldığını aktardı. Laporta, "Şampiyonlar Ligi için oyuncular, antrenörler, sportif yönetim ve Barcelona camiası olarak çok heyecanlıyız. Bu yıl kendimize bu hedefi koyduk." ifadelerini kullandı.

Takımının performansına güvendiğini belirten Laporta, Barcelona'nın Avrupa'nın en iyi futbolunu oynadığını savundu. Paris Saint-Germain ve Bayern Münih'in de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu için güçlü adaylar olduğunu kabul eden Laporta, Hansi Flick yönetimindeki takımın taraftarlara keyif veren bir oyun ortaya koyduğunu dile getirdi.

Barcelona Başkanı, takım içindeki olumlu atmosferin oluşmasında teknik direktör Hansi Flick ve sportif direktör Deco'nun önemli rol oynadığını belirtti. Futbolcuların forma rekabetinden memnun olduğunu ifade eden Laporta, takım ruhunun başarının temelini oluşturduğunu söyledi.

''UMARIM LAMINE YAMAL KAZANIR''

Laporta, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal hakkında da konuştu. İspanyol futbolcunun Ballon d'Or ödülünü kazanmasını istediğini belirten Laporta, "Umarım Lamine Ballon d'Or'u kazanır, bunu hak ediyor." dedi.