Barcelona Kulübü, Perşembe sabahı Japonya’ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyareti iptal ettiğini duyurdu. Kararın gerekçesi olarak, organizatör şirket D-Drive tarafından yapılan "ağır bir sözleşme ihlali" gösterildi.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, “F.C. Barcelona, sözleşmeye sadık kalınmaması nedeniyle 23 Haziran Pazar günü Japonya’da oynanması planlanan karşılaşmaya katılamayacağını kamuoyuna bildirir” ifadelerine yer verildi. Asya turuna çıkmaya hazırlanan Barcelona ilk maçını pazar günü Tokyo'da Vissel Kobe ile oynayacaktı.

İptal edilen Japonya etabının, Katalan ekibinin yaz aylarında planladığı Asya turunun ilk ayağı olduğu belirtildi. Kulüp ayrıca, Güney Kore’de yapılması planlanan ikinci ayağın da şu an için risk altında olduğunu duyurdu. Ancak organizatör şirket belirli yükümlülükleri yerine getirirse, Güney Kore’ye seyahat edilebileceği mesajı verildi.

YASUDA GRUBU’NA AĞIR SUÇLAMALAR

Barcelona'nın iptal kararından kısa süre sonra, organizatör şirket D-Drive’ın Güney Koreli CEO’su Seul Ham tarafından yapılan açıklama, olayın perde arkasını gözler önüne serdi. Ham, maçın iptalinden Japonya merkezli Yasuda Grubu’nu sorumlu tuttu.

Ham açıklamasında, “Yasuda Grubu’nun defalarca sahte ve geçersiz belgeler sunduğunu, ödeme yapıldığına dair yanlış beyanlarla bizi yanılttığını ve doğrudan dolandırıcılık gerçekleştirdiğini gösteren ses kayıtlarına sahibiz” dedi.

'TAZMİNAT İÇİN YASAL İŞLEM BAŞLATACAĞIZ'

Seul Ham, yaşananların ardından Barcelona’nın Japonya ayağını iptal etme kararını "doğru ve sorumlu" olarak nitelendirdi. Ham, “Barcelona gerekeni yaptı. İlgili Japon kuruluşlara karşı tazminat talebinde bulunmak için yasal işlem başlatacağız” ifadelerini kullandı.

JAPONYA PROGRAMI İPTAL, KORE GÖSTERİLERİ DEVAM

D-Drive, Japonya’daki organizasyonun aksine, Güney Kore ayağında tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlandığını vurguladı. Ham, “Kore’deki maçlar için tüm masraflar tarafımızca karşılandı. Sadece uçuş giderleri kaldı. Koreli taraftarlarımız endişelenmesin, gösteriler planlandığı gibi sürecek” açıklamasında bulundu.

ARKA PLANDAKİ FİNANSAL KRİZ

Seul Ham'ın ifadesine göre, Barcelona ile Vissel Kobe arasında oynanacak maçın finansmanı için D-Drive'a yapılması gereken ödeme, Yasuda Grubu tarafından son anda gönderilmedi. D-Drive, bu durumu belgelerle ve ses kayıtlarıyla kanıtladıklarını savundu.

RAKUTEN’İN İTİBARI ZARAR GÖRDÜ

Yaşanan kriz sonrasında sponsorluk ilişkilerinin de yara aldığı belirtiliyor. D-Drive, özellikle Japon teknoloji devi Rakuten’in bu süreçten itibar kaybıyla çıktığını öne sürdü.