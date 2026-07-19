Polonyalı santrforu Robert Lewandowski'yle sözleşme yenilemeyen ve oyuncuyu ABD'ye gönderen Barcelona'da golcü arayışları sürüyor... Katalan devinin 1 numaralı hedefi ise Atletico Madrid forması giyen Julian Alvarez.

"ÇOK İYİ BİR TEKLİF SUNDUK"

Daha önce de Arjantinli yıldızla ilgili açıklamalarda bulunan Barcelona Başkanı Joan Laporta, yeniden transfere ilişkin konuştu. Laporta, "Julian Alvarez için çok iyi bir teklif sunduk. Dünya Kupası'ndan sonra teklifimizin ne zamana kadar geçerli olduğunu açıklayacağız" dedi.

"ÇOK FAZLA ÖRNEK VAR"

Tangocu yıldızı takımında isteyen Laporta, "Bir oyuncunun belirli bir takıma gitmeyeceği söylendiği halde sonunda o takıma transfer olduğuna dair çok fazla örnek var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan 26 yaşındaki Alvarez'in de Barcelona'ya transfer olmak istediği ve bu konuda kulübüne baskı yaptığı biliniyor. Geçen sezon Atletico Madrid'de 49 maça çıkan Alvarez, 20 gol ve 9 asistlik skor katkısı sağladı. Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri ise 100 milyon euro.