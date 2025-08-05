FC Barcelona, kalecisi Marc-André ter Stegen'in (33) sakatlığıyla ilgili örneğine rastlanmamış bir durumla karşı karşıya. Kulüp kaynaklarına göre, Alman file bekçisi, sakatlığına ve geçirdiği operasyonuna ilişkin tıbbi raporun LaLiga'nın Tıbbi Komisyonu'na gönderilmesi için gereken yasal onayı vermeyi reddetti.

Bu durum, kulübün Joan Garcia’yı kadroda bildirebilmesi için Ter Stegen’in maaşının %80’lik kısmını ‘finansal fair play’ çerçevesinde bırakma planını çıkmaza soktu.

Barcelona, oyuncunun imzası olmadan bu raporu LaLiga’ya gönderemiyor çünkü oyuncunun tıbbi verileri gizlilik kapsamında ve sadece onun izniyle paylaşılabiliyor. Şimdiye dek kulüpte benzer sakatlıklar yaşayan Andreas Christensen ve Ronald Araujo gibi oyuncular, bu süreci onaylayarak kulübün hareket alanını açmıştı. Ancak Ter Stegen’in tavrı, kulüp tarihinde bir ilk.

KULÜP DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATMAYI PLANLIYOR

Barcelona, bu engellemenin hem sportif hem de ekonomik olarak kulübe zarar verdiği görüşünde. Bu nedenle konuyu doğrudan hukuk departmanına taşıdı. Kulübün avukatları, Ter Stegen hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını değerlendiriyor. Eğer yönetim kurulunca da onaylanırsa, Alman kaleciye iç disiplin kapsamında yaptırım uygulanabilecek.

Kulüp yönetimi, oyuncunun kişisel gizlilik hakkına saygılı olduğunu ancak imzalanan profesyonel sözleşmenin belirli yükümlülükleri de beraberinde getirdiğini vurguluyor. Barcelona, oyuncunun tavrının yalnızca kurumu değil, aynı zamanda Joan Garcia gibi takım arkadaşlarının da haklarını etkilediğini savunuyor.

İYİLEŞME SÜRECİ KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞI

Süreçte en dikkat çeken noktalardan biri ise Ter Stegen ile kulüp arasında iyileşme süresi konusunda yaşanan görüş ayrılığı. Ter Stegen, sosyal medyada yaptığı paylaşımda sakatlığı sonrası üç ay sahalardan uzak kalacağını belirtmişti. Ancak kulüp doktorlarının öngörüsü bu sürenin beş ayı bulabileceği yönünde. Beş aylık bir sakatlık süresi, LaLiga nezdinde uzun vadeli sakatlık olarak kabul edildiği için Barcelona’ya maaş boşluğu yaratma hakkı verecek. Bu fark, kulübün transfer stratejisini doğrudan etkiliyor.

Nitekim, Ter Stegen’in daha önce aynı bölgeden 2023 yılında da operasyon geçirdiği ve mevcut durumun bir "nüks" olduğu, kulüp tarafından “reintervención” ifadesiyle tıbbi bültende belirtilmişti. Buna rağmen kulüp, sakatlık süresiyle ilgili herhangi bir süre tahmininde bulunmadı; bu da belirsizliği artırdı.

BARCELONA’DA SULAR DURULMUYOR

Ter Stegen’in kararı, yalnızca yönetimi değil, teknik heyet ve taraftarlar arasında da soru işaretlerine neden oldu. Bu gerginliğin, oyuncunun kulüpteki geleceğini de etkileyebileceği belirtiliyor. Hansi Flick'in göreve gelmesinin ardından takımda birçok yapısal değişikliğe gidilmesi beklenirken, Ter Stegen’in bu tutumu teknik direktörün tercihlerini de şekillendirebilir.

Kısacası, Ter Stegen ile Barcelona arasında tıbbi bir raporun imzası üzerinden başlayan kriz, büyük bir kulüp-içi gerilime dönüştü ve sezon öncesi dönemde çözülmesi gereken önemli bir gündem maddesi haline geldi.