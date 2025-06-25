İspanya'nın Barcelona Kulübü, Limak İnşaat tarafından iki yıldır yürütülen yenileme çalışmalarının ardından 10 Ağustos'ta Camp Nou'ya geri döneceğini açıkladı.

KATALANLAR 2 YIL ARADAN SONRA TEKRARDAN EVİNE KAVUŞACAK

Barcelona, sosyal medya hesabından ve internet sitesinden yaptığı paylaşımlarda, her sezon öncesinde Joan Gamper Kupası adıyla oynadığı geleneksel hazırlık maçına iki yıl aradan sonra Camp Nou'da çıkacağını duyurdu.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Limak tarafından 1 Haziran 2023'te yenileme çalışmalarının başlatıldığı Camp Nou'nun 10 Ağustos'taki karşılaşma ile birlikte açılışının kısmi olacağı, güvenlik nedeniyle kapasitenin sınırlı tutulacağı, devam eden inşaat çalışmalarının süreceği belirtildi.

Katalan kulübü, kendi sahalarına dönmenin heyecanının çok büyük olduğunu vurguladı.

Camp Nou'nun yenilenmesi, stadyumun tamamen yenilenmesi, yeni bir Blaugrana Salonu'nun (basketbol, hentbol, salon futbolu maçlarının oynandığı spor salonu) inşası ve Les Corts bölgesindeki kulüp tesislerinde iyileştirmeler içeren "Espai Barça" adıyla tanıtılan projenin bir parçasını oluşturuyor.

1,45 MİLYAR EURO'LUK PROJE

Toplam maliyeti 1,45 milyar euro olarak öngörülen projenin tamamlanmasının ardından Camp Nou, 105 bin seyirci kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük stadyumu olacak.