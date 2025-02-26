İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında futbolseverleri ekran başına kilitleyen büyük bir mücadele yaşandı. Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, Lluis Companys Stadyumu’nda Diego Simeone’nin çalıştırdığı Atletico Madrid’i ağırladı. Gol yağmuruna sahne olan karşılaşma, 4-4’lük eşitlikle sona erdi.

Goller ve Maçın Hikayesi

Karşılaşmaya hızlı başlayan Atletico Madrid, henüz 1. dakikada Julian Alvarez’in golüyle öne geçti. 6. dakikada sahneye çıkan Antoine Griezmann, farkı ikiye çıkardı. Ancak Barcelona, bu erken şokun ardından çabuk toparlandı. 19. dakikada Pedri’nin attığı golle farkı bire indiren Katalan ekibi, 21. dakikada genç yetenek Pau Cubarsi ile skoru dengeledi. İlk yarının son anlarında Inigo Martinez’in 41. dakikada bulduğu golle Barcelona soyunma odasına 3-2 önde girdi.

İkinci yarıda da tempo hiç düşmedi. Ev sahibi ekip, 74. dakikada Robert Lewandowski’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Ancak Atletico Madrid, pes etmeye niyetli değildi. 84. dakikada Marcos Llorente’nin attığı golle skoru 4-3’e getiren Madrid ekibi, uzatma dakikalarında Alexander Sörloth’un 90+3’te bulduğu golle mücadeleyi beraberliğe taşıdı.

Muhteşem Mücadeleye Büyük Alkış

İki takım da iki farklı geriye düştüğü anlardan geri dönerek müthiş bir karakter sergiledi. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte hem oyuncular hem de teknik ekipler, ortaya konan mücadeleden dolayı büyük alkış aldı.

Rövanş Maçı 2 Nisan’da

Bu tarihi karşılaşmanın rövanşı, 2 Nisan 2025’te Atletico Madrid’in sahasında oynanacak. İspanya Kral Kupası’nda finale yükselen ekip, bu dev randevunun ardından belli olacak.