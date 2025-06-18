La Liga, Copa del Rey ve Süper Kupa şampiyonu Barcelona, 2025-26 sezonunun ilk resmi transferini tamamladı. Katalan devi, Espanyol’un 24 yaşındaki genç kalecisi Joan García'yı 26.34 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattı.

SERBEST KALMA BEDELİ LA LIGA’YA ÖDENDİ

Barcelona’nın kurumsal direktörü Manel del Rio’nun da hazır bulunduğu süreçte, oyuncunun yasal temsilcisi geçtiğimiz cuma günü La Liga ofisine giderek Joan García’nın 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini, enflasyon farkıyla birlikte toplamda 26.34 milyon Euro olarak yatırdı. La Liga, pazartesi günü Espanyol’a transferin tamamlandığını bildirdi.

6 YILLIK SÖZLEŞME, 3 MİLYON EURO MAAŞ

Bugün resmi olarak açıklanan transferin ardından Joan García’nın Barcelona ile 6 yıllık sözleşme imzaladığı öğrenildi. Genç kalecinin yıllık maaşının ise yaklaşık 3 milyon Euro olacağı belirtildi.

TER STEGEN AYRILABİLİR

Transferin perde arkasında yaşanan gelişmelere göre, Joan García'nın Barcelona'yı seçmesi kolay olmadı. İngiltere Premier Lig'den birçok teklif alan genç eldiven, ilk 11 garantisi istemesi nedeniyle başlangıçta Katalan kulübüne mesafeli yaklaştı. Ancak Barça yönetimi, önümüzdeki sezon kaleyi onun ve Szczesny'nin paylaşacağını, Ter Stegen’in ise ayrılmasının beklendiğini oyuncuya iletti.

Ter Stegen’in 2028’e kadar sözleşmesi bulunsa da, yedek kalma ihtimali nedeniyle Almanya Milli Takımı’ndaki yerini kaybetmemek adına takımdan ayrılabileceği konuşuluyor.

LA LIGA’NIN EN ÇOK KURTARIŞ YAPAN KALECİSİ

Pep Guardiola'nın “Olağanüstü” diyerek övdüğü 23 yaşındaki Joan García, geride kalan La Liga sezonunda 38 maçta 146 kurtarışla ligde en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Ortalama 3.84 kurtarışla oynayan genç file bekçisi, Espanyol’un ligde kalmasında büyük pay sahibi olmuştu.

Transferin imza töreni cuma günü Barcelona Başkanı Joan Laporta’nın da katılımıyla gerçekleştirilecek. Joan García, ilk açıklamalarını da kulübün resmi medya kanallarında yapacak.